«وطني الإمارات» تطلق الدورة الخامسة من حملة حماة العلم

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات حملة حماة العلم في دورتها الخامسة لهذا العام، ضمن المبادارات الوطنية التوعوية التي يجري تنظيمها لتعزيز ثقافة احترام العلم، وتستهدف كل من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمناطق السكنية في الدولة.

وتنفذ الحملة، مؤسسة وطني الإمارات للتعريف بطرق المحافظة على هيبة ومراسم العلم التي يجب مراعاتها عند التعامل واستخدام العلم، كما تستهدف الحملة 10 آلاف موظف و 20ألف طالب واستبدال 30 ألف علم.

دور فرق التطوع

كما تقوم فكرة مبادرة “حماة العلم” بتعزيز ثقافة إحترام العلم كرمز للدولة بعدم تركه حتى يصبح بالياً بمنظر غير لائق، بالإضافة إلى توعية المجتمع بكيفية التخلص من الأعلام البالية والمتقطعة في الأماكن المختلفة على أن يتم تقسيم المتطوعين إلى فرق تطوعية على مستوى الدولة .

ولإيمان المؤسسة بدور كل فرد في المجتمع ، ستنسق في هذا العام مع عدد من الشخصيات البارزة من المؤثرين في المجتمع في هذه الحملة لتصبح أكبرمشاركة شعبية وطنية يشارك فيها كافة أفراد المجتمع ومن كل الفئات العمرية.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الفئة المستهدف من خلال حملة توعوية إعلانية ترافقها حملة إعلامية مكثفة للتعريف بـ ” بروتوكول العلم” وتشجيع قيمة التعاون بين أفراد المجتمع وتعاضدهم في راية الوطن وتعزيز حس المسؤولية الوطنية.

حملة على مستوى الدولة

كما أعلنت مؤسسة وطني الإمارات أن الحملة ستكون على مستوى الدولة وفي أسبوعها الأول ستنفذ زيارات ميدانية في إمارة دبي لجهات مختلفة منها أكاديمية شرطة دبي، ومواصلات الإمارات ،ومدرسة السعادة للتعليم الأساسي.

بالإضافة إلى إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وكليات التقنية العليا (بنين) ، وإدارة هيئة أمن الهيئات والمنشآت.

كما ستنفذ الحملة زيارات ميدانية في إمارة الشارقة تشمل أكاديمية شرطة الشارقة ، ودائرة المالية المركزية ، و المنطقة الحرة، وذلك بغرض توزيع “الأعلام وصندوق تعهد العلم” ، وفي إمارة عجمان ستنفذ زيارة ميدانية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، بالإضافة إلى محاكم رأس الخيمة ونيابة رأس الخيمة.

العمل الميداني لـ ” حماة العلم”

سيتم توزيع الأعلام عن طريق وفقاً للخطة المرسومة للمناطق المختارة كما سيتم توثيق النزول الميداني للمتطوعين عبر التصوير الفوتوغرافي او الفيديو وذلك في المناطق التي سيتم تنفيذ الحملة فيها وفقاً لشروط معينة.

متابعة الحملة عبر التواصل الاجتماعي

و تنشر المؤسسة متابعات وتغطيات خاصة مع المسؤولين في الجهات الحكومية وأهالي المناطق السكنية وطلبة المدارس والمتطوعين الذين شاركوا في الحملة، من أجل تشجيع الجمهور على الانضمام ونشر ثقافة احترام العلم.

وتعمل الحملة عن طريق وسائل الإعلام و صفحات المؤسسة على قنوات الواصل الإجتماعي لتعريف الجمهور في شهر اكتوبر الجاري وتستمر الحملة الإعلانية والإعلامية الخاصة حتى الإنتهاء من إحتفالات يوم العلم حيث يتم قياس أثر الثقافة التي تم نشرها وغرسها في جميع الفئات المستهدفة عن احترام العلم وكيفية التعامل معه.

اقرأ ايضا

التعليقات