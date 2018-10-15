بلدية أبوظبي تحرر أكثر من 750 إنذارا ومخالفة ضمن حملات على الملصقات واللوحات الإعلانية

نفذت بلدية مدينة أبوظبي سلسلة من الحملات ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية المنتشرة في الشوارع على أعمدة الإنارة ومواقف الباصات، وكافة المرافق العامة والخاصة، حيث اشتمل النطاق الجغرافي للحملات مدينة أبوظبي وضواحيها واستهدفت الإعلانات المنتشرة من دون ترخيص من الجهات المختصة، مما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام، سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وغيرها من أشكال الملصقات الإعلانية، كما تزامنت الحملة الميدانية مع حملات إعلانية وتوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع ومن خلال النشرات التثقيفية بهذا الشأن.

وأشارت البلدية أن هذه الحملات تأتي تأكيدا لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي على حماية المظهر الحضاري للمدن وضواحيها من كافة أشكال المشوهات، والتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع من قبل أفراد المجتمع، وضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية من المؤسسات والدوائر المعنية، وأن تكون الإعلانات ضمن إطار هوية معينة وتنسيق مرخص من الجهات المختصة، داعية المجتمع إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود البلدية في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.

وأوضحت البلدية أنها حررت منذ بداية العام وحتى الآن وخلال هذه الحملات عددا من الإنذارات والمخالفات، حيث بلغ عدد الإنذارات الموجهة بشأن الملصقات واللوحات الإعلانية الغير المرخصة 717 انذاراً، و 33 مخالفة.

كما أزالت الحملات خلال الفترة ذاتها 33 لوحة إعلانية غير مرخصة.

وأشارت البلدية أنها اتخذت إجراءات استهدفت توسيع دائرة رصد هذه الظاهرة الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد الإنذارات والمخالفات في محاولة جادة منها لوضع حد لهذه الظاهرة المشوهة لمظهر المدن، والملوثة للبيئة، مشيرة أن عدد المخالفات والإنذارات في الربع الأول من العام الحالي بلغ 214 مخالفة وإنذارا، وفي الربع الثاني 220، وفي الربع الثالث 283 مخالفة وإنذارا.

وحول الخطط المستقبلية للحد من هذه الظاهرة أكدت البلدية أنها حريصة على نشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المحاضرات التوعوية في مجالس الأحياء السكنية، والملتقيات المجتمعية، وتعزيز وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية وإشراك المجتمع في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي.

أما عن الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية بحق ناشري هذه الملصقات واللوحات، فنوهت البلدية أنها تقوم بمخالفة ناشري هذه الإعلانات واللوحات والملصقات على حسب بند المخالفة وتكون من 1000 درهم وتصل إلى 10000 درهم حسب قانون المظهر العام رقم (2/2012) و لائحة الحفاظ على الأماكن العامة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بشروط تركيب اللوحات والملصقات الإعلانية في الشوارع والحصول على التصاريح اللازمة منعاً لوقوعهم في المخالفة ولرغبة البلدية في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع لحماية المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدن.

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