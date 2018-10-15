811 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 86 مليون في “ند حصة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 811 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 268 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضى بقيمة 184 مليون درهم و 229 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 216 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم فى منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها26 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة فى اليلايس 2 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 411 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 209 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 202 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 174 مليون درهم وأخرى فى منطقة بور سعيد بقيمة 120 مليون درهم.

اقرأ ايضا

التعليقات