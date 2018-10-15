شرطة الشارقة تطلق خدمة فحص المقطورات والكرفانات بالمنطقة الشرقية

قامت إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة ( تسجيل) اينوك بإطلاق خدمة فحص المقطورات والكرفانات في المنطقة الشرقية ، حيث تأتي المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في الحد من الحوادث على الطرقات، والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار الرائد سالم الريامي رئيس قسم ترخيص الاليات والسائقين بإدارة المنطقة الشرقية ، إلى أن هذه الخطوة جاءت لصعوبة حركة المقطورات على الطريق بدون لوحات مرورية، حيث يتم فحص المقطورات ، وصرف لوحات مرورية وملكية خاصة لكل مقطورة على حدا.

وناشد الرائد الريامي أصحاب المقطورات بالحرص على المراجعة الدورية لمقطوراتهم والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، والالتزام بقوانين السير والمرور من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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