انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية في دبي بنسبة 4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية

من المتوقع أن يتم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في مدينة دبي هذا العام بالإضافة إلى 70 ألف وحدة إضافية قبل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 وفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من العام 2018

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في مدينة خلال الربع الثالث بنسبة 4٪ و3٪ على التوالي، بينما انخفضت أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 6٪. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لنهاية العام 2019.

وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مدير خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من التوقع أن يستمر أداء القطاع العقاري في دبي على هذا النحو لغاية نهاية هذا العام نظراً للعديد من العوامل المختلفة”.

وشهد قطاع الإيجارات أكبر نسبة انخفاض في مدينة دبي، وخاصة الوحدات السكنية الصغيرة نتيجة لعدد الشقق الجديدة وزيادة قدرة المستأجرين على تحمل تكاليف الوحدات السكنية الأكبر مما أدى إلى انخفاض متوسط إيجارات شقق الاستوديو بنسبة 6٪ على أساس ربع سنوي.

وسجلت شقق الاستديو في منطقتي مركز دبي المالي العالمي وداون تاون دبي انخفاضاً في معدل الإيجارات بنسبة 11٪ حيث انخفضت الإيجارات إلى 67,000 درهم سنوياً، فيما سجلت منطقة ديسكفري جاردنز أكبر انخفاض في متوسط إيجارات شقق الاستوديو بنسبة 13٪ ليصل الآن إلى 35,000 درهم سنوياً.

أما في سوق تأجير الفلل، فقد تم تسجيل الانخفاض الأكبر في متوسط الإيجارات على أساس ربع سنوي للفلل بثلاث غرف نوم في نخلة جميرا (13٪) وجزر جميرا (6٪) والمروج (5٪)، لينخفض متوسط الإيجار إلى 302,000 درهم و235,000 درهم و193,000 درهم على التوالي.

وحافظت منطقتا جميرا غولف إستيتس والبحيرات على استقرار متوسط الإيجارات عند 240,000 درهم و183,000 درهم، فيما سجلت مناطق المرابع العربية والينابيع وفكتوري هايتس تراجعاً بنسبة 1٪ لتصل الأسعار إلى 167,000 درهم و153,000 درهم و147,000 على التوالي.

وواصلت أسعار المبيعات انخفاضها خلال الأشهر الماضية، ويتوقع التقرير استمرار الانخفاض لمدة عام آخر على الأقل وفقاً للتقرير. وسجلت منطقتا واحة دبي للسيليكون ودبي لاند انخفاضاً بنسبة 2٪ فقط في الربع الثالث، حيث بلغت الأسعار 716 درهم و740 درهم للقدم المربع على التولي. فيما شهدت منطقة ديسكفري جاردنز أكبر انخفاض بنسبة 13٪ ليصل سعر البيع الآن إلى 652 درهم للقدم المربع.

أما في سوق مبيعات الفيلات، فقد سجلت منطقة نخلة جميرا انخفاضاً بنسبة 5٪ خلال الربع الثالث لتصل الأسعار إلى 2187 درهم للقدم المربع. وشهدت منطقتا المرابع العربية وجميرا بارك انخفاضاً بنسبة 8٪ بينما انخفضت أسعار المبيعات في منطقة البحيرات بنسبة 4٪. وتراجعت الأسعار في منطقتي المروج والينابيع بنسبة 6٪ لتصل إلى 935 درهماً للقدم المربع.

وانخفض حجم وقيمة التعاملات العقارية للوحدات المنجزة في مدينة دبي بنسبة 11٪ و 13٪ على التوالي، فيما تراجع حجم وقيمة التعاملات العقارية للوحدات على المخطط بنسبة 31٪ و33٪ على التوالي. ولا يزال قطاع الوحدات السكنية على المخطط يهيمن على السوق العقاري في دبي نظراً لوجود العديد من الحوافز الجذابة بما في ذلك خطط السداد الميسرة وتخفيض رسوم التسجيل وعوائد الإيجار المضمونة التي تسهم في تهيئة ظروف ملائمة للمستثمرين.

وأضافت إيفانا غازيفودا فوسينيك بالقول: “أدى انخفاض عدد المشاريع التي يتم إطلاقها على المخطط وزيادة قدرة المستثمرين على شراء الوحدات السكنية المنجزة، إلى تشجيع بعض المشترين على النظر في العقارات الجاهزة والمتاحة للانتقال على الفور”.

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