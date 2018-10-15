محمود خميس : أداء المنتخب في تصاعد مستمر

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم غد الثلاثاء مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب فنزويلا في ختام معسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً ، حيث سيلعب الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلند والهند .

وتمثل مواجهة فنزويلا أهمية كبرى للجهاز الفني للأبيض بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي حرص على متابعة شريط مباراة هندوراس الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف ، وذلك من أجل اطلاع اللاعبين على النقاط الإيجابية في المباراة من أجل تعزيزها في مواجهة الغد التي ستكون أمام منتخب صاحب تصنيف أفضل إلى جانب الوقوف على الجوانب السلبية ومحاولة تداركها .

واختتم الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية شارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم أحمد ربيع الذي التحق بالمعسكر أمس الأول بعد إصابة المهاجمين أحمد خليل وعلي مبخوت اللذين عادا إلى الدولة من أجل استكمال برنامجهم العلاجي مع أنديتهم .

وحرص سعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وسعادة هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة على حضور ومتابعة التدريبات إلى جانب الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات وعبدالله صالح مشرف المنتخب وعبيد هبيطة .

من جهته أبدى الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني محمود خميس عن رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه مع زملائه في مباراة هندوراس ، مشيراً إلى أن المنتخب ظهر بصورة جيده جداً وكان الطرف الأفضل في المباراة على الرغم من قوة منتخب هندوراس من الناحية البدنية والفنية إلا أننا استطعنا أن نفرض سيطرتنا ونلعب بأسلوبنا .

وأضاف محمود خميس إلى أن الأهم في المباريات الودية هو الوصول للمستوى الذي يطمح له الجهاز الفني للمنتخب الذي حرص خلال الحصص التدريبية الماضية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية وكيفية بناء الهجمة سواء من الأطراف أو الوسط وكذلك التمركز الدفاعي والضغط على حامل الكرة ، مؤكداً أن شكل المنتخب بدأ يتغير ومستوى اللاعبين في تصاعد مستمر .

وعبر محمود خميس أحد عناصر الخبرة في صفوف المنتخب الوطني عن سعادته بمستوى العناصر الشابة المنضمه حديثاً لصفوف المنتخب ، مؤكداً أنها تشكل إضافة حقيقية مع بقية المجموعة وسيكون لها شأن كبير بالمستقبل .

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