مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد دي خيا قبل عرض باريس سان جيرمان

بواسطة / بتاريخ 2018-10-15 في 6:36 م /
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يسعى مانشستر يونايتد لتجديد عقد حارسه ديفيد دي خيا بعقد طويل الأمد خوفا من إغراءات باريس سان جيرمان لضم اللاعب.

وينتهي تعاقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل لكن من حق النادي تمديده لمدة عام آخر.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن يونايتد يدرس تجديد عقد اللاعب بعقد طويل الأمد في ظل علمهم باهتمام باريس سان جيرمان في تقديم عرض للحارس الإسباني.

,أشارت الصحيفة إلى أن الحارس الإسباني سبق له رفض الانتقال إلى ريال مدريد بسبب راحته داخل مانشستر يونايتد.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم جيانلويجي بوفون قبل بداية الموسم الحالي لمدة عام واحد فقط.

وأوضح تقرير ديلي ميل أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينتظرون موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل التدخل وتقديم عرض لدي خيا.

وخاض دي خيا عشر مباريات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات واستقبلت شباكه 14 هدفا.

ولم يحافظ دي خيا على نظافة شباكه سوى في ثلاث مباريات فقط إذ ظهر تباين في مستواه ومستوى فريقه هذا الموسم.

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