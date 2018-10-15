شاهد بالصور | مدينة سيجيريا القديمة في سريلانكا

صخرة الأسد الرابض أو المدينة المعلقة فوق الصخرة العملاقة أنها مدينة سيجيريا التاريخية في وسط دولة سريلانكا.

يوضح موقع “لونلي بلانيت” المهتم بالسفر أن سيجيريا وتعني “جبل الأسد” ترتفع بشكل دراماتيكي فوق السهول المنبسطة، لتحتفظ بمنظرا بديعا يجعلها أجمل منظرا في سريلانكا.

فوق هذه الصخرة العملاقة، لا تزال تقبع بقايا حضارة قديمة كانت قائمة في سريلانكا، تسمى مملكة كاسابا، إذ فوق هذه الصخرة الشاهقة والعملاقة لا تزال توجد بقايا المنازل والجدران وحتى الحقول الزراعية التي كانت فيها، وحمامات السباحة العامة.

يشير الموقع إلى أن هذه الصخرة العملاقة استخدمها أحد الملوك في سريلانكا، لتكون مكانا لبناء قصره وحماية المقربين منه من هجمات أخيه الذي كان ينازعه الحكم.

ينظر علماء الأثار والطبيعة إلى مدينة سيجيريا بأنها الأعجوبة الثامنة على كوكب الأرض، بفضل التقدم الواضح في عمارتها، وكذلك السلالم المذهلة التي يأخذ مدخلها شكل أسد رابض، للصعود إلى المدينة.

تعد هذه السلم بمثابة قطعة فنية وعمل متفاعل، فهي عبارة عن ممر مغطى بالبلاط ينبثق من فم تمثال الأسد.

أحد جماليات المدينة يكمن أيضا في شبكة الحدائق والخزانات التي توجد في السهل المحيط بهذه الصخرة.

صنفت اليونسكو هذه الصخرة ضمن التراث العالمي، كما أنها تجذب الآلاف من السياح.

أحد جماليات هذه الصخرة أيضا هي اللوحات الجدارية الباقية عليها بالإضافة إلى بعض الرسومات.

اقرأ ايضا

التعليقات