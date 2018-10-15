جوجل تدعم تطبيق الكاميرا لهواتف بكسل بإمكانية استخدام ميكرفون خارجي

خاصية جديدة ستقوم بإضافتها شركة قوقل لهواتف بكسل المعروفة بجودة التقاطها للصور بالإضافة للفيديوهات التي تسعى الشركة لتوفيرها بتقنيات محسنة، حيث قال موظف في قسم هندسة التطبيقات في قوقل أن الشركة تعمل على تدعيم التطبيق الافتراض بهواتف بيكسل بخاصية تسمح باستخدام مايكروفون إضافي عند التقاط الفيديو، لتضع الشركة بذلك حداً لمشكلة الصوت وتقديم تجربة جديدة لطالما طالب بها مستخدمي بيكسل.

ولا تعد هذه الفرصة الأولي لأن تحظى هواتف بيكسل بدعم مايكروفون خارجي لكاميراتها حيث وفرت تطبيقات طرف ثالث أخرى للكاميرا مثل Open Camera هذا من قبل، لكن يعتبر وجود الخاصية في التطبيق الافتراضي جيد، ويعطي انطباعاً أفضل للمستخدمين من حيث الجودة وتسهيل عملية إنشاء المحتوى للمعنيين بهذه الأمور.

ووفقاً لموقع Android Police فإن الخاصية الجديدة ستكون قيد العمل في الثامن عشر من الشهر الجاري، أي في الوقت الذي ستطلق فيها قوقل هواتف بيكسل الجديدة، حيث سيعمل الميكروفون الخارجي عن طريق منفذ USB C في النسخ الجديدة أو عن طريق مدخل السماعة في النسخ السابقة والتي ستجد قوقل حلاً لها مؤكداً عالأغلب عبر تحويلة “Dongle”

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