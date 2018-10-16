لتسريع خطوات العلاج في الدولة .. بحث توحيد الملف الطبي اتحادياً

بواسطة / بتاريخ 2018-10-16 في 12:09 م /
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قالت لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي أنها تبحث مع الجهات الصحية في الدولة، آليات ربط الملف الطبي الإلكتروني للمرضى في مستشفيات الدولة كافة، لتسريع خطوات العلاج، ومنع هدر الموارد عبر الاستفادة من الفحوص والصور الشعاعية وسواها التي أجريت للمريض في مستشفى آخر.

وأفادت عضوة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة اللجنة المختصة، ناعمة عبدالله الشرهان، بأن بحث توحيد الملف الطبي للمرضى مع الجهات الصحية في الدولة جاء ضمن مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.

وأضافت أن هذا التوحيد بديل عن إجراء الفحوص الطبية ذاتها للمريض في مستشفيات مختلفة، والذي يسبب هدراً للموارد الطبية ، مضيفة أن إنشاء ملف إلكتروني موحد للمرضى على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية في إمارات الدولة سيساعد في بناء سجل للأمراض، سواء السارية أو غير السارية، ودراسة الأمراض الأكثر انتشاراً، والتنبؤ بالأمراض والتقليل منها من خلال البنية التحتية الذكية الموجودة بالأساس في معظم المستشفيات.

ويضمن الملف الطبي الإلكتروني سجلاً فردياً إلكترونياً موحداً للمريض، يشمل المعلومات الطبية للمريض كاملة، والتاريخ المرضي والفحوص السابقة.

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