بسبب الغيرة على الزوج .. خليجية تواجه تهمة سب صديقة أختها

حجزت محكمة جنح الشارقة قضية زوجة من جنسية خليجية متهمة بسب وقذف وشتم صديقة أختها إلى يوم 22 من أكتوبر الجاري.

وقالت المدعية أمام هيئة القضاء، وهي موظفة في أحد المستشفيات بإمارة الشارقة، إن المتهمة هي أخت صديقتها وقد تواصلت معها سابقاً لتطلب منها تسهيل إجراءات دخول طفلها إلى المستشفى الذي تعمل به، وعليه فقد تواصلت مع المتهمة بشكل مباشر لتسهيل تقديم الخدمة المطلوبة لها، مشيرة إلى أنه بعد نحو شهرين من تواصلهما أرسلت لها رسالة نصية عبر تطبيق «واتساب» تسألها عما إذا كانت على تواصل مع زوجها، ما سبب لها الإزعاج، وتواصلت مباشرة مع صديقتها «أخت المتهمة» التي دافعت عن أختها خالقة لها الأعذار.

وتابعت المدعية أنه بعد شهر من الواقعة مرضت والدة صديقتها وشقيقتها التي تواصلت معها من قبل وتم إدخالها إلى المستشفى التي تعمل به، وفي هذه الأثناء وردها اتصال من المتهمة، ما دفعها للرد عليه ظناً منها أنه يتعلق بمرض والدتها، إلا أنها تفاجأت بأنها توجه لي اتهاماً صريحاً بأنها على علاقة بزوجها، ولم تكتفِ بما قالته لي عبر الهاتف بل أرسلت لها بعد المكالمة الهاتفية بنحو نصف الساعة رسالة صوتية عبر تطبيق «واتساب» تكيل لها فيها عبارات السب والشتم والقذف والتهديد.

وأضافت المدعية : “عرضت الرسالة الصوتية أمام النيابة في التحقيق، إلا أنني أخجل من عرضها أمام حضرة هيئة المحكمة لما تحتويه من عبارات خادشة للحياء” .

واعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية لإبراز مذكرة الدفاع الخاصة بالمتهمة والرسالة الصوتية التي أشارت إليها المجني عليها .

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