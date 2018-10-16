20.3 % من أصحاب «الرخص الفورية» في دبي نساء

أفادت بيانات لاقتصادية دبي، بأن المستثمرين الرجال هم الأكثر حصولاً على الرخصة الفورية التي تتيحها لأصحاب الأعمال في الإمارة، والتي تغطي ما يزيد على 2400 نشاط اقتصادي. وأشارت الى أن عدد المستثمرين الذين يملكون رخصة فورية بلغوا 1519 مستثمراً، يستحوذ رجال الأعمال على 79.7%، في حين تستحوذ سيدات الأعمال على 20.3%، منذ إطلاق الرخصة في بداية عام 2017 وحتى نهاية النصف الأول من 2018 (خلال 18 شهراً).

وأشارت بيانات اقتصادية دبي إلى أن الرخص التجارية وحدها مثلت بنسبة 59.7% من إصدار الرخص الفورية، تليها الرخص المهنية التي شكلت 40.3%. ولفتت إلى أن عدد الرخص الفورية منذ اطلاقها حتى بداية يونيو 2018 بلغ 1218 رخصة فورية، مشيرة إلى أن عملية اصدار الرخصة الفورية تستغرق أقل من خمس دقائق إلكترونياً، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية.

وكانت اقتصادية دبي طرحت تطبيق الرخصة الفورية لتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ورفع مستوى ومرتبة الدولة في تقرير البنك الدولي من خلال تطوير الإجراءات للوصول إلى المراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021، وخفض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة، والحصول على الرخصة بنسبة 90%، إضافة إلى خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وتسجيل الشركة في أقل من خمس دقائق.

وأكدت أن مبادرة الرخصة الفورية تعزز التوجه الحكومي لدبي من خلال تعزيز المعاملات الذكية التي يمكن إصدارها من خلال الصالة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر إنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية. وحددت اقتصادية دبي مزايا الرخصة الفورية كونها لا تحتاج أي متطلبات أو موافقات خارجية، وتعمل على خفض الكلف التشغيلية على المستثمر دون عقد إيجار، وتوفر خيار عقد التأسيس الإلكتروني، مؤكدة أنها تضمن الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

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