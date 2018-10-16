سارة حنضل .. مواطنة تنقب عن الآثار في صحراء الإمارات

لم تكن المواطنة سارة عبدالله حنضل تعلم أن شغفها الطفولي بالحفر على رمال الشاطئ سيتحول إلى مهنة تجعلها تزيح التراب والرمال عن آثار الأجداد في صحراء الإمارات.

وقد دفعها هذا الشغف إلى بدء عملها في عام 2013 كمتطوعة تساعد العاملين في عمليات التنقيب والترميم في حصن خورفكان، ومن هنا زرع داخلها هاجس الخوف من ضياع تراث الأجداد أو تناثره، فقررت تغيير تخصصها من دراسة الجيولوجيا إلى الآثار.

وتدرس حنضل، حالياً، في جامعة الشارقة ماجستير في التاريخ وتسعى لإكمال تعليمها الأكاديمي بتتويج دراستها بنيل الدكتوراه مضيفة أن عملها يبدأ عندما تذهب فرق التنقيب إلى المناطق التي يتوقع فيها وجود آثار أو عملات أو لقى، وهنا تباشر البحث عبر أجهزة مسح آلي تخترق باطن الأرض للكشف عما يوجد بداخلها.

وأكدت أن مهنة التنقيب علّمتها الكثير من القيم من بينها الصبر، الطموح، والسعي الحثيث للوصول إلى ما تريده، والعمل بروح الفريق.

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