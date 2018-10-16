تطبيق يمكنك من تحريك العناصر في صورك الثابتة

تُدهِشُنا التطبيقات أحيانًا، ولنكن صريحين أكثر، أن الفكرة القادمة مع التطبيق هي التي تُدهِشُنا، في موضوع آخر وهو ما يتعلق بتطبيقات معالجة وتحرير الصور، حيث مع تطوّر كاميرات الهواتف المحمولة وزيادة دقتها، أصبحنا نرى قدرات أكبر لهذه التطبيقات بالذات، ولا يَعدِم هذا الأمر الأفكار الفريدة، تطبيق Enlight Pixaloop أحد هذه التطبيقات المتاحة مؤخرًا على متجر أب ستور حصرًا، حيث يأتي التطبيق بمهمة تحريك عنصر أو عدة عناصر في الصورة الثابتة.

بمعنى آخر يجعل من صورتك الثابتة تنُبض بالحياة، حيث يدعم بكل بساطة جعل جزء من الصورة يتحرك، والجزء المُبقي ثابت، ومع هذا التطبيق أيضًا يمكنك معالجة الصور عبر مجموعة التأثيرات والفلاتر القوية، مع الحصول على صور GIF رائعة.

ويضع Enlight Pixaloop بين يديك أدوات تمنحك تحكمًا دقيقًا في الرسوم المتحركة حتى تتمكن من تحسين فكرتك، بالإضافة إلى التحكم بسرعة الحركة، والأهم من ذلك إمكانية استخدام سهلة وبسيطة للغاية، وهناك أداة Geometrics صاحبة مهمة تحريك الأشياء بشكل واقعي مثل السلالم والأرضيات والممرات لإنشاء رسوم متحركة معمارية بدقة على جهازك.

وليس هذا فحسب حيث هناك الكاميرا المصاحبة مع التطبيق، والقادمة بتأثيرات سينمائية تحاكي الحركة مع تأثيرات عصرية وتأثيرات الميل والتكبير وغيرها الكثير، أخيرًا تطبيق Enlight Pixaloop متاح للتحميل مجّانًا، على أن تكون النسخة المجانية محدودة للغاية، في حالة أردت الاستفادة من كافة مميزاته فعليك الاشتراك الشهري أو السنوي في الخدمة.

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