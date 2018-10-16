شاهد بالصور | لوحات الشوارع المذهلة في لشبونة

بعد صراع طويل مع رسامي الشوارع ومسح الرسومات التي يقومون برسمها على جدران المدينة، رضخ مجلس مدينة لشبونة، في البرتغال أخيرا، ليعترف بشرعية الجرافيتي وفن الشوارع الذي بات ينتشر في كل مكان في المدينة.

يشير موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير أن فن الشوارع استطاع أن يثبت أقدامه في لشبونة وأن يخرج عن سيطرة السلطات ليصبح رمزا أساسيا في المدينة، وجزء من جمالها الخاص.

يتابع الموقع أن الجرافيتي يمكن رؤيتها في كل مكان تقريبا بالإضافة إلى رسومات معبرة، تعكس مشكلات الشارع في هذه المدينة والقضايا التي تشغلهم، منها أزمة “السيلفي”، ومخاطر التدخين وغيرها.

يبين الموقع إلى أنه بفضل هذه اللوحات والجداريات المذهلة، أصبحت المدينة مكانا رائعا لمحبي التنزه والتجول في شوارعا، إذ يشعر المواطن وكأنه في معرض فني مفتوح.

يتابع الموقع أن عددا من رسامي الشوارع والجرافيتي نجحوا في تغيير صورة هذه المدينة، من خلال رسم لوحات عملاقة على جدرانها وتغطية الكثير من الجدران بهذه الرسومات البديعة، لتعطي انطباعا مختلفا عن شكلها الكلاسيكي.

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