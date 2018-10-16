خلال 3 ساعات .. شرطة رأس الخيمة تضبط سائق صدم شخصاً ولاذ بالفرار

ضبطت دوريات فرع المباحث والتعقيب بشرطة رأس الخيمة في غضون 3 ساعات سائق مركبة آسيوي، بعدما لاذ بالفرار بعد صدمه مواطناً يقود دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته إصابات بليغة ونقله للمستشفى.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات : إن إدارة العمليات تلقى بلاغاً، في تمام الساعة 4 من مساء عصر أمس، يفيد بوقوع حادث صدم شخص، والفرار من موقع الحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق من دوريات المباحث والتعقيب وباشرت إجراءاتها عند وصولها إلى مكان الحادث، وتبيّن فرار سائق المركبة، فيما تم المصاب إلى المستشفى متأثراً بإصاباته البليغة.

وأوضح أن عمليات البحث المستمر، أسفرت عن التوصل للسائق الهارب (من جنسية آسيوية)، خلال 3 ساعات من بلاغ ارتكاب الحادث.

وأشار إلى إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن الهروب من موقع الحادث الذي يكون الشخص طرفاً فيه كما في الحالة المذكورة، يعدّ جريمة بحد ذاتها، حيث إن التوقف، والاتصال بالشرطة من الضروريات، والتي تؤدي إلى عدم تفاقم الإجراءات القانونية.

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