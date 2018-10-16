344 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 4 مليون في “الحبية الثانية”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 344 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضى بقيمة 25 مليون درهم و 103 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 118 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 7 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 6.8 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 5.3 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 201 مليون درهم منها 16 رهونات أراضى بقيمة 36 مليون درهم و 27 رهونات فلل وشقق بقيمة 165 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 149 مليون درهم وأخرى فى منطقة الورقاء الاولى بقيمة 12 مليون درهم.

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