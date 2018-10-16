شاهد بالصور | الأزياء الملونة لطائفة المياو في الصين

تشتهر طائفة المياو في الصين بعاداتها الخاصة المميزة عن باقي الشعب، وأحد هذه العادات هو ارتداء الملابس التقليدية ذات الألوان الزاهية والمتعددة.

وتوضح وكالة “شينخوا” الصينية أن النساء في طائفة مياو يرتدين زي يسمى “ليانج بو”، المتميز بمظهره المتلألئ.

تشكل طائفة المياو واحدة من 55 أقلية المعترف بهم في الصين، وترتكز على وجه الخصوص في جنوب البلاد، في إقليم رونجشوي مياو ذات الحكم الذاتي.

وفيما يتعلق بالزي، فـ “ليانج بو” يتم تجهيزه عبر عملية معقدة جدا، تبدأ بصباغة الأقمشة بألوان مختلفة، ونشرها لتجف، ثم البدء في تطريزها بالخيوط ذات الألوان الزاهية، بالعديد من التفاصيل والرموز التي تعكس البيئة.

وتوضح الوكالة أنه جراء هذه العملية المعقدة، فإن جزء من نساء المياو بدأن في التخلي تدريجيا عن هذا الزي، غير أن الدعاية المتزايدة للحفاظ على الثقافات والتقاليد المحلية جعل ارتداء هذا الزي يزدهر من جديد.

تبين الوكالة أن بعض القرى في إقليم رونجشوي مياو، تعمل بشكل أساسي على تجهيز هذه الأزياء وعرضها للبيع لباقي الطائفة.

ومن بين هذه القرى تبرز قرية هوانجناي، التي تضم ورشة كبيرة لهذا النوع من الملابس الزاهية، ذات التقنيات التقليدية والتي تضم العديد من الآلات المستخدمة في التطريز.

كما تقوم هذه الورشة بعرض منتجاتها للبيع عن طريق الانترنت، الأمر الذي شكل دخلا ماليا إضافيا لأهالي هذه القرية.

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