دراسة: الجلوس الطويل يهدد القلب

أظهرت دراسة أن الجلوس طويلاً غير صحي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض عدة، من بينها السكري وأمراض القلب.

وكان فريق باحثين من جامعة «ليستر» البريطانية، حاول معرفة ما إذا كانت المكاتب المرتفعة التي تتطلب العمل وقوفاً، ستجبر الموظفين على عدم الجلوس أم لا ، لذلك قاموا بإقناع 77 موظفا بالمشاركة في تجربة على مكاتب لا تسمح لهم بالجلوس ، بعدما أبلغوهم بالعواقب الصحية للجلوس طويلا من أجل تحفيزهم على عدم الجلوس .

ووضع الباحثون جهاز صغير عند خاصرة كل موظف من المشاركين في التجربة لقياس نشاطهم الجسماني ، وتبين من خلال التجربة أن شعور الموظفين المشاركين بالإرهاق كان أقل رغم وقوفهم كما أن الشكوى من شعورهم بالآلام أسفل الظهر قد انخفضت.

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