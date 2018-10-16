هواوي تعلن عن سلسلة هواتفها Mate 20 بأربع نسخ مميزة ومواصفات مختلفة

أعلنت شركة هواوي عن مجموعة هواتفها الرائدة Mate 20، حيث كشفت النقاب عن جهاز Mate 20 بجانب Mate 20 Pro عالي المواصفات.

وبينما تختلف الهواتف في أغلب مزاياها المهمة، فإنها تتفق في حملها لنفس المعالج الجديد من هواوي Kirin 980 والذي كشفت عنها قبل نحو شهرين ويعتبر أسرع معالج للهواتف الذكية بالعالم بحسب الشركة بفضل استخدامه تقنية 7-نانو ميتر لأول مرة في السوق ووجود وحدتي معالجة عصبية NPU، بجانب معالج رسومات Mali-G76.

هاتف Mate 20

يحتوي الهاتف الأول والأقل مواصفات Mate 20 على شاشة بقياس 6.53 بوصة وهي من نوع LCD التي تنتجها الشركة، بجانب احتوائه على مستشعر تقليدي لبصمة الأصبع، وبطارية بقدرة 4,000 ملي أمبير / ساعة. فيما يحمل كاميرا بدقة 24 ميجا بكسل بالأمام، وكاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة بدقة 16 ميجا بكسل واسعة الزاوية بفتحة غالق f/2.2 وعدسة 12 ميجا بكسل بغالق f/1.8، وأخرى 8 ميجا بكسل من نوع Telephoto بفتحة غالق f/2.4 ووضوح 2X.

هاتفا Mate 20 Pro وMate 20 RS بتصميم بورشيه

أما الهاتف الأعلى مواصفات فهو Mate 20 Pro والذي سيحمل Mate 20 RS بتصميم بورشيه نفس مواصفاته لكن باختلاف الشكل الخارجي، حيث يأتيان بشاشة منحنية الجوانب بقياس 6.39 بوصة من نوع OLED بدقة 3120×1440 بكسل وتدعم مستشعر بصمة مدمجة بداخلها، فضلًا عن دعمهما لتقنية فتح القفل بالتعرف على الوجه 3D Unlock وميزة Qemoji لمسح الأشياء وتحويلها لايموجي بفضل وجود كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل. ويحتويان أيضًا على سماعة ستيريو مزدوجة، وتقنية مقاومة الماء IPS68.

ويتمتع الهاتفان بكاميرا ثلاثية أيضًا لكنها أكثر وضوحًا من الهاتف العادي وتستطيع التصوير مايكرو حتى 2.5 سم بفضل وجود عدسة واسعة الزاوية بدقة 40 ميجا بكسل وفتحة غالق f/1.8، وعدسة ثانية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة غالق f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل من نوع Telephoto وفتحة غالق f/2.4 بوضوح 3X. وتتميز الكاميرا بتقنية التصوير السينمائي وعزل الألوان باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يجلبان بطارية بقدرة 4,200 ملي أمبير / ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع جدًا SuperCharge بقوة 40 وات والتي تسمح بشحن 70% من البطارية خلال 30 دقيقة، بجانب دعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات والذي يتيح شحن 30% من البطارية خلال 30 دقيقة. وبفضل وجود تلك التقنيات، فإن الهاتفين سيسمحان بشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بوجود بطارية كبيرة وتقنية Qi للشحن اللاسلكي داخلهما.

وتتميز هواتف الشركة الجديدة بدعم نظام تشغيل أندرويد 9.0 وواجهة المستخدم EMUI 9.0 من هواوي والتي تقدم تجربة مستخدم أفضل بكثير من السابق، بحيث تحتوي على مزايا مثل حساب السعرات الحرارية ومشاركة الملفات بشكل أسرع مع الأجهزة الأخرى.

هاتف Mate 20 X

بالحديث عن الشقيق الأكبر من هواتف Mate 20، فإن الشركة قدمت Mate 20 X والذي يأتي بشاشة 7.2 بوصة من نوع OLED بتقنية eXtra، وبطارية بقدرة 5,000 ملي أمبير / ساعة، مع نظام تبريد حديث وأخر لزيادة كفاءة الألعاب. كما سيدعم قلم هواوي الذكي M-Pen وتقنية تحسين سرعة معالج الرسومات GPU 2.0. بجانب دعمه لتقنية Dolby-Atmos للصوت مع سماعات ستيريو عالية.

ويبدو أن الشركة تسعى من الهاتف الأكبر إلى منافسة هواتف نوت من سامسونج، كما تعمل على استهداف محبي الألعاب من خلال المزايا التي تقدمها بما فيها حجم الشاشة.

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