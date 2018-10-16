شاهد بالفيديو | هروب جماعي لموظفين لهذا السبب

فوجئ عاملون بأحد البنوك بسقوط ثعبان ضخم على رؤوسهم، وذلك خلال الاجتماع الصباحي لهم، لتنتابهم حالة من الذعر والهلع.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوط الثعبان الذي بلغ طوله 1.5 متر من السقف داخل قاعة الاجتماعات الموجودة بأحد البنوك الصينية، وفقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح الفيديو الثعبان وهو يزحف داخل قاعة الاجتماعات، ويختبأ أسفل أريكة، بينما قفز الموظفون هربًا خارج الغرفة، حتى جاءت السلطات المختصة واصطادوا الثعبان، وعاد الموظفون لمباشرة عملهم مرة أخرى.

وقامت السلطات بالاحتفاظ بالثعبان داخل مركز حماية الحياة البرية في مدينة ناننينج.

اقرأ ايضا

التعليقات