مدغشقر تكتب التاريخ وتتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة في تاريخها

المنتخب الواقع في شرق إفريقيا يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.

مدغشقر انتصرت على غينيا الإستوائية بهدف نظيف لتضمن بطاقة التأهل إلى البطولة الإفريقية قبل جولتين من نهاية التصفيات.

هدف اللقاء الوحيد أتى في الدقيقة 42 عن طريق نجيفا راكوتوهاريمالالا، ليصنع الفرحة والإنجاز معا.

رصيد مدغشقر ارتفع إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن السنغال التي تواجه السودان اليوم، ولكن الفارق مع أقرب الملاحقين غينيا الإستوائية ارفع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويضم منتخب مدغشقر في صفوفه باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة.

وأصبح المنتخب الملغاشي أول المتأهلين إلى البطولة بشكل رسمي حتى الآن.