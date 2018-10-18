1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 60 مليون في “ورسان الأولى”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.1 مليار درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 162 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضى بقيمة 250 مليون درهم و 136 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 150 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 26

مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7.7 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 18.2 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 700 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 600 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 246 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند حصة بقيمة 163 مليون درهم.

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