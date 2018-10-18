باتيللي : سعيد بالفوز ونتطلع لحسم التأهل أمام تايبيه

أعرب الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاماً عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه ” الأبيض الشاب ” على نظيره المنتخب القطري في أولى مبارياته ضمن نهائيات كأس آسيا للشباب التي انطلقت منافساتها اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا لحساب المجموعة الأولى .

وامتدح باتيللي المستوى الذي قدمه اللاعبين خلال مجريات المباراة وخاصة اللاعب علي صالح الذي ساهم في صناعة الهدف الأول لمنتخبنا ا ونجح في تسجيل الهدف الثاني من كرة ثابتة بمهارة عالية ، مشيراً إلى أنه يجب طي صفحة المباراة الأولى ونبدأ من يوم غد التحضير للمباراة المقبلة أمام منتخب الصين تايبيه التي لن تكون سهلة وسنسعى للظهور بشكل أفضل بعد الوقوف على بعض الأخطاء التي صاحبت مباراة اليوم حيث أن تحقيق الانتصار الثانية وبلوغ النقطة السادسة سيمنحنا أفضلية كبيرة في المضي نحو هدفنا في تخطي دور المجموعات بالصدارة والنقاط كاملة وخاصة أن المباراة الثالثة ستكون أمام المنتخب الإندونيسي ( المستضيف ) والذي يحظى بدعم جماهيري كبير خلال مبارياته في البطولة .

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