مفتعل حريق مواقف “أوتلت مول” يعترف بالجريمة .. والحكم 29 الجاري

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم الخميس، النظر في أولى جلسات محاكمة مفتعل حريق مواقف مركز “أوتلت مول” على طريق دبي- العين في شهر مايو (أيار) الماضي.

واتهمت النيابة العامة، مفتعل الحريق ويدعى” س.ن.أ”، ويبلغ من العمر 24 عاماً، سائق أسيوي، بإضرام النيران في مركبة من نوع تويوتا “حافلة صغيرة” باستخدام وقود وسيجارة، ليمتد الحريق إلى 12 سيارة أخرى متوقفة بجانبها.

اعتراف وحجز للحكم



واعترف المتهم أمام قضاة محكمة الجنايات بتعمده حرق السيارة، في حين حجزت المحكمة القضية للحكم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو (أيار) الماضي عندما تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي بلاغاً، يفيد بوقوع حادث حريق في إحدى السيارات بمواقف “آوتليت مول”.

وتبين للشرطة أن الحريق أضرم بفعل فاعل، وتوجد شبهة جنائية في الحادث، خصوصاً أن السيارة التي اشتعل فيها الحريق كانت تقف في مكان آمن ولا توجد مواد مشتعلة أو حارقة في مكان الحادث نفسه.

قبل الهرب



وبعد عمليات البحث والتحري، ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي كان يستعد للهروب خارج الدولة، وتبين أنه تعرض للحرق أثناء قيامه بعملية إشعال الحريق.

بسبب خلاف



كما دلت التحقيقات على أن المتهم كان يعمل سائق مركبة نقل عام، ويقوم بنقل العاملين إلى “آوتلت مول” وعلى خلاف مع أحد السائقين من الجنسية نفسها، فقام بحرق مركبته انتقاماً منه.

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