شاهد بالصور | كهف هازينج المذهل في الصين

في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين، تجرى أعمال البناء والحفر على قدم وساق لكهف هازينج المتشكل داخل منحدر جبلي والذي يضم العديد من التماثيل والجداريات البوذية المذهلة.

وبحسب صحيفة “سوث تشينا مورنينج بوست” الصينية فإن هذا هذا الكهف تم البدء في حفره عام 2003 بواسطة المعبد البوذي، ليكون واحة للتأمل والدراسات الخاصة بالبوذية.

وخلال الأعوام الماضية، تدفقت الكثير من التماثيل إلى داخله، كما تم رسم جداريات على جدرانه، ليكسبه منظرا متميزا.

ووفقا للصحيفة، فإن الكهف بات يضم أكثر من 10 آلاف تمثال متعدد الأحجام بين كبير ومتوسط وصغير.

الجداريات المحفورة على جدران وسقف هذا الكهف، تتميز بعكسها للحقبة الكلاسيكية الفنية في الصين.

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