فهد الحمادي .. تاجر أسماك عبر واتساب وانستجرام

يبدأ المواطن فهد حسن عبدالله الحمادي، يومه عقب صلاة الفجر، بالذهاب للصيد أو شراء الأسماك من الدلالين، ثم يعرض أسماكه داخل محله بسوق خورفكان ، ويتواصل مع زبائنه عبر قنوات التواصل الاجتماعي منذ ما يقارب عاماً وشهرين وله من الأصدقاء ما يتجاوز ألف ومئة صديق على كافة المواقع، ما يجعله يبيع ويروج الأسماك لهم عبر الـ «واتساب» أو «الانستجرام» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبيع ما نسبته 70% من أسماكه يوميا عبر التقنيات الذكية الجديدة، وباقي الإنتاج يتم بيعه داخل محله بالسوق .

وقال الحمادي: يجب على شباب الإمارات أن يتوجهون إلى تلك المهن القديمة، فليس من العيب أن أكون صياداً أو بائعاً للسمك داخل السوق، ولكن العيب كل العيب، أن نعتمد على الآخرين في توفير نفقاتنا، أو ننظر لبعض المهن باحتقار أو دونية، ولو علم الشباب ما في الصيد من خير لأقبلوا عليه .

وأشار، إلى تجربته السابقة داخل سوق خورفكان، والتي بدأت في عام 2006 حتى 2008، قائلا: كان معي شريك مواطن، حيث كنا نقوم ببيع الأسماك داخل السوق، أو بتصديرها إلى الخارج، وكنا نصدر إلى اليابان أسماك التونة «القباب»، وفي موسم الحج نصدر للسعودية أسماك الشعري والهامور الصغير، كما كنا نصدر إلى الأردن ولبنان أسماك الكوفر وسلطان إبراهيم.

وأكد فهد الحمادي، أن مهنة الصيد تحتاج إلى وجوه وطنية، فجميع الأسواق المحلية بحاجة لضبط إيقاعها بوجوه مواطنة، تقف على دكك بيع الأسماك، تتحمل مسؤولياتها الوطنية حتى في أكثر المهن صعوبة وشقاء وتعباً، مضيفا «مشكلتي أني وحيد داخل سوق خورفكان، محاط بجنسيات من الممكن أن تتحالف من أجل أن لا تتكرر تجربتي داخل السوق».

ولفت الحمادي، إلى أن الزبائن يطلبون منه الأسماك عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك من أماكن إقامتهم في أبوظبي، ودبي، والعين، ومن الشارقة، فأقوم بتوصيلها لهم إما كأسماك حية وطازجة جاهزة للطهي، أو بتوصيلها لمحل الشوي الذي يتولى تجهيزها لهم، ثم يمرون هم ليأخذوها وإذا كانوا في مناطق قريبة بخورفكان أقوم بتوصيلها لهم بصدرٍ رحب.

اقرأ ايضا

التعليقات