دراسة : الأزواج الذين يستخدمون هذه الكلمة أكثر سعادة

أكد باحثون أميركيون، أن الأزواج الذين يستخدمون صيغة الجمع «نحن» أكثر سعادة وصحة في علاقاتهم من الأزواج الذين يتحدثون بصيغة المفرد «أنا».

ودرس باحثون في جامعة كاليفورنيا تأثير أسلوب الحديث على العلاقات، في بحث شارك فيها أكثر من 5000 شخص، ووجدوا أن هناك علاقة طردية بين كلمة «نحن»، والسعادة الشاملة والعلاقة الزوجية. وركزت الدراسة على علاقة الزوجين، وارتباطها بتأثير الحديث بصيغة الجمع على تلك العلاقة، حيث اكتشف الباحثون عن طريق تحليل العديد من حوارات الأزواج المختلفين في السياقات المختلفة، أنه لا يتم التحدث بصيغة الجمع الشخصية بشكل إيجابي فقط، بل إنه يشير إلى علاقة إيجابية بشكل عام.

وتوصل الباحثون إلى أن استخدام كلمات دالة على الجمع يشير إلى السعادة بين الزوجين، لأنهم اعتادوا على استخدامها بسهولة، بالإضافة إلى أن سماع بعضهم بعضاً يستخدمها يجعلهم أكثر راحة في علاقتهم.

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