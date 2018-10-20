سوق دبي المالي ينفي استيلاء مدير هندي على مليار درهم

بواسطة / بتاريخ 2018-10-20 في 3:03 م /
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رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم

نفى رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم الأخبار المتداولة بشأن استيلاء مدير هندي يعمل بالسوق على أكثر من مليار درهم بموجب شيكات مزورة .

وأوضح كاظم أن القضية قديمة منذ العام 2015 وتم ضبط الموظف واسترداد  كامل المبلغ  وكان  بقيمة مليون و800 ألف فقط وليس مليار و800 مليون  درهم ولم يخسر السوق أية أموال وقتها .”

وأضاف ” أن أنظمة السوق تعمل وفق أفضل المعايير العالمية ولا توجد أية مخالفات مالية تمت منذ تلك الحادثة التي لا يعرف ما المصدر وراء إعادة نشرها مرة أخرى .”

وطالب عيسى وسائل الاعلام تحري الدقة قبل نشر أية أخبار من شأنها التأثير على ثقة المستثمرين أو أسواق المال بالدولة .”

وكانت مواقع اخبارية محلية تداولت بقوة صباح اليوم خبرا عن إحالة النيابة العامة في دبي متهما هنديا إلى محكمة الجنايات يعمل مدير للخدمات المالية بسوق دبي المالي نظرا لتورطه في استخراج ثلاث شيكات اثنان له وأخر لموظفة مستقيلة بغير وجه حق .”

وبحسب الخبر الذي نفاه كاظم قدر مجموع المبالغ بحوالي مليار و800 مليون درهم .”

وتابع عيسى كاظم في تعقيبه على الخبر بقوله أن المبلغ المذكور كبير جدا وغير صحيح إطلاقا إضافة إلى العادة جرت على استعلام البنوك قبل صرف الشيكات بمبالغ تبدأ من 500 ألف درهم .” متسائلا ” فكيف يمكن أن يكون مبلغ بهذه القيمة ولا يتم إبلاغ السوق عنه .”

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