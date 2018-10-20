شرطة رأس الخيمة تعلن العثور على جثة غريق وادي القور

توصلت الجهات المشاركة في البحث عن غريق وادي القور برأس الخيمة من العثور على الغريق المفقود بعد جهود فرق الإنقاذ التي استمرت نحو خمس أيام متتالية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، وذلك بعد محاولته قطع وادي القور ونتيجة لقوة إندفاع الوادي أدى إلى انجراف مركبته التي كان يقودها بمفرده وخروجه منها والقفز بالوادي لمحاولته الوصول لليابسة إلا أن الوادي جرفه معه ولم يتمكن من النجاة .

وقال المقدم ماجد النقبي رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل بأن المركز كان قد تلقى بلاغاً من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16/أكتوبر الجاري/ 2018 ، يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث غرق في الوادي أعلاه ، وعلى الفور تم تحريك الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ والفرق البحرية والبرية إلى موقع الحادث ، كما تم الاستعانة بفرق الإنقاذ البحرية والبرية التابعة لقيادات الدولة من أبوظبي ودبي والشارقة للبحث عن المذكور عربي الجنسية يبلغ من العمر 53 عاماً .

ويتابع ، وبعد مضي خمس أيام من البحث والتحري المتواصلين ليلاً ونهاراً وبكل جد واجتهاد ، تم العثور عليه صباح يوم السبت الموافق 20/أكتوبر/2018م على بعد كيلومتر ونصف من موقع وقوع الحادث ، وعلى عمق 7 أمتار من بحيرة الوادي عن طريق الغواصين التابعين لشرطة الشارقة .

وتوجه النقبي بالشكر والتقدير إلى كافة الفرق المشاركة في عملية البحث عن الغريق المكونة من المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (فريق المسطحات المائية) ، القيادة العامة لشرطة دبي (مركز شرطة حتا) القيادة العامة لشرطة الشارقة (قسم الإسعاف والإنقاذ) بجانب فرق الإنقاذ التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة و وحدة K9 للقيادات المذكورة ، على سرعة الاستجابة ودورهم الكبير والفعال في المحافظة على روح الفريق الواحد وجهدهم المبذول على مدار الساعة لتقديم كل العون والمساندة اللازمة وما بذلوه في العثور على الغريق بأسرع وقت ممكن .

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