والد العكبري: حالة أحمد مستقرة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-20 في 3:54 م /
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أكد السيد سلمان العكبري والد اللاعب احمد العكبري بإن حالة أحمد مستقره وهو يرقد في العناية المركزة تحت المراقبة الشديدة متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية.

وأعرب السيد سلمان العكبري عن خالص شكره وأمتنانه لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على اهتمامه وتوجيهاته بتوفير كافة السبل اللازمة لعلاج اللاعب ومتابعة حالته الصحية منذ بداية الحادث.

وكما وجه شكره إلى الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان نائب رئيس النادي وإلى مجلس إدارة النادي على متابعتهم الحثيثة و توفير كافة التسهيلات اللازمة والوقف إلى جانب اسرة اللاعب خلال هذه الفترة.

كما توجه بالشكر إلى جميع المجالس الرياضية و إلى جميع إدارة الاندية والوسائل الاعلامية والجمهور الرياضي على مشاعرهم الطيبة تجاه أحمد واسرته.

هذا ونسأل الله العلي القدير بأن يشفي احمد و يلبسه ثوب الصحة والعافية

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