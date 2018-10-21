المهيري : 90 % من غذائنا مستورد .. ونسعى لتغيير الأرقام

قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي أن مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أقل من 0.1%؛ حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن 90% من الغذاء في الدولة مستورد من الخارج .

وأضافت المهيري إن الإمارات تسعى للارتقاء من المرتبة الـ33 عالمياً في التصنيف العالمي للأمن الغذائي إلى الأفضل عالمياً في مجال الأمن الغذائي، بحلول «مئوية الإمارات 2071»، مشيرة إلى أن هذا الهدف يعد طموحاً وهو بحاجة إلى تضافر كافة الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

وذكرت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في التغلب على التحديات، التي تواجه عملية الزراعة؛ من خلال تسخير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة؛ ممثلة في الذكاء الاصطناعي، واستغلال الثورة الصناعية الرابعة؛ للوصول إلى الأهداف المرجوة بملف الأمن الغذائي وأن قريبا سيكون هناك خطوات موسعة في هذا الصدد .

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