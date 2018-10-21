Honor تكشف عن ساعتها الذكية في 31 من أكتوبر

أعلنت Honor عن خططها للكشف عن إصدار جديد من الساعات الذكية في مؤتمر Honor Magic 2 المقرر عقده في 31 من أكتوبر.

تخطط Honor في مؤتمرها القادم لكشف النقاب عن إصدار جديد من الساعات الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد لن يختلف في تصميمه عن ساعة هواوي التي كشف عنها مؤخراً Watch GT.

وقد جاء الإصدار السابق من ساعات Honor الذكية Honor S1 بتصميم يحاكي إصدار هواوي Huawei Fit الذي أعلن عنه في البداية، وهو ما يؤكد خطط هواوي لإصدار Honor هذا العام أيضاً في الساعات الذكية.

كانت شركة Honor قد نشرت الإعلان التشويقي لساعتها الذكية على موقع Weibo، حيث تظهر الملامح الأولى لتصميم الساعة الذكية في الإعلان التشويقي بتصميم يحاكي Watch GT التي جاءت بنظام تشغيل جديد كبديل لنظام Wear OS المستخدم في الساعات الذكية.

أيضاً في الوقت الذي تنطلق فيه ساعة Watch GT بسعر 200 يورو إلى الأسواق الأوروبية، من المتوقع أن تطلق Honor ساعتها الذكية بسعر أقل في الأسواق الصينية في البداية.

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