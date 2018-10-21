شاهد بالأسماء .. “زايد للإسكان” يعتمد أسماء 374 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 374 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 277.850 مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان .

وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج: ” إن حكومة الإمارات تتطلع إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك من خلال ضمن استقرار الأسرة المواطنة ، ويعتبر المسكن هو أول لبنة لضمان هذا الاستقرار وتعزيز فرص المساهمة في إيجابية لبناء هذا الوطن ، أضاف النعيمي ” إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان قد سخرنا كافة الإمكانيات وحرصنا على خلق المبادرات المستمرة بما يلبي تطلعات الأسرة المواطنة حرصاً على ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق».

وأضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج : «نعلن اليوم عن 374 من أصل 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، اليوم الذي يقف فيه العالم على احتياجات مواطنيها للحصول على المسكن والعيش بأمان وسعادة ، وتتطلع حكومة الإمارات إلى تقديم نموذج يحتذى به في توفير المسكن الملائم من خلال المؤسسات الإسكانية التي تقوم بأداء مهامها ومسؤولياتها التي تتكامل مع ما يقدمه البرنامج لتحقيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021 .

وأضاف النعيمي: إننا في «عام زايد» نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد، والذي تأتي تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 291 قرضاً 83 منحة سكنية وتنوع ما بين 252 من فئة بناء جديد 25 من فئة استكمال مسكن 19 من فئة الصيانة والإضافة والتوسعة على مسكن 70 من فئة شراء مسكن .

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 252 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 25 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة وتوسعة على مسكن وصيانة

كما وتضمنت الدفعة 19 من فئات الإضافة والصيانة على مسكن ، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، كما تعد صيانة المساكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 70 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

الإمارة الإسم م أبوظبي بدر النساء صالح على اراسته 1 أبوظبي حميد سالم محمد بن خميس الشامسي 2 أبوظبي حميد محمد رضا محمد البشر 3 أبوظبي علي محمد عبيد عبدالمجيد آل علي 4 أبوظبي محمد راشد سيف الشاوي الغفلي 5 أبوظبي مريم طالب سعيد عبود الكثيري 6 أبوظبي يوسف حسن عبدالله المرزوقي 7 دبي أحمد محمد عبدالله الحمادي 8 دبي احمد خميس عبيد عثمان الفارسي 9 دبي انيسه محمد محمد المريني 10 دبي جمعه اسماعيل ربيع نصيب بالعبد 11 دبي حسن بدر حسن جاسم علي البادي 12 دبي حسن عبدالله محمد الحمادي 13 دبي خالد عقيل علي عبدالرحمن الهرمودي 14 دبي خالد محمد حسن ابراهيم الحواي 15 دبي سعيد أحمد سلطان الحساوى التميمي 16 دبي سكينه حسين باقر 17 دبي سيف مطر خليفة محمد بن كريشان المهيري 18 دبي عائشه ابراهيم محمد 19 دبي عادل جاسم سعيد عبدالله المري 20 دبي عبدالله ناصر مرزوق عيد مبارك 21 دبي علي محمد علي محمد بالرشيد الكتبي 22 دبي عيسى احمد عبدالله 23 دبي فاطمه حسن عبدالكريم 24 دبي فرحان مبارك جمعه مبارك لنجاوي 25 دبي مصبح محمد مصبح محمد المري 26 دبي نورة عبدالوهاب احمد الفيلي 27 دبي وفاء عدنان سعود الجعفري 28 دبي يوسف عبدالرحمن علي بن علي 29 الشارقة أحمد بيجال رحمت عثمان البلوشي 30 الشارقة أحمد حسن سيف سعيد الدرمكي 31 الشارقة أحمد حسن محمد شمل عبدالله 32 الشارقة أحمد سلطان سالم خميس الخضر 33 الشارقة أحمد عبدالله محمد عبدالله البلوشي 34 الشارقة أحمد مراد عبدالله عيسى البلوشي 35 الشارقة احمد سيف ثابت مصبح القايدي 36 الشارقة احمد علي حسن عبدالله الرئيسي 37 الشارقة احمد مطر عبد الله سيف الزعابي 38 الشارقة احمد موسى علي الظهوري 39 الشارقة امنه حسن بلال احمد 40 الشارقة امنه خلفان عبدالله عبود عثماني النقبي 41 الشارقة بدر عبدالرحمن ابراهيم يوسف 42 الشارقة جاسم علي مراد ابراهيم البلوشي 43 الشارقة جميله علي عبدالرحمن البيرق اللوغاني 44 الشارقة حسن جمعه محمد بالحاج المراشده 45 الشارقة حسين علي ابراهيم حسن محمد 46 الشارقة خلفان محمد خلفان حسن الطنيجي 47 الشارقة خوله سعيد بشير خميس المهيري 48 الشارقة راشد محمد سالم راشد الزعابي 49 الشارقة ريم عمر باكر عبدالرحمن المطروشي 50 الشارقة سالم علي سالم عبدالله الكندي 51 الشارقة سالم محمد سالم محمد الدرسي الكعبي 52 الشارقة سالم يوسف محمد جلال القصاب 53 الشارقة سعود محمد عبدالله لينيد الشويهي 54 الشارقة سعيد حارب جمعه الصوايه النعيمي 55 الشارقة سعيد خلفان سعيد الوالي الكندي 56 الشارقة سعيد عبدالله محمد اسماعيل المعيني 57 الشارقة سعيد علي محمد سعيد عثمان الظهوري 58 الشارقة سعيد محمد احمد سالم السلامي 59 الشارقة سكينه علي حسين 60 الشارقة سليمان يوسف سليمان محمد النقبي 61 الشارقة شيخه حمد خليفه سيف المهيري 62 الشارقة صالح عامر صالح عامر هلابي 63 الشارقة عائشه عبدالله محمد . 64 الشارقة عبدالرحمن عباس عبدالله اسماعيل هوتي 65 الشارقة عبدالرحمن علي أحمد علي شاهين الحمادي 66 الشارقة عبدالعزيز خميس ابراهيم الحوسني 67 الشارقة عبدالعزيز محمد نصيب مال الله الحمادي 68 الشارقة عبدالله ابراهيم يوسف ابراهيم الحمادي 69 الشارقة عبدالله جاسم حميد السويجي الزعابي 70 الشارقة عبدالله سعيد عبدالله شهيل ال شهيل 71 الشارقة عبدالله محمد خلفان الوالي الكندي 72 الشارقة عبيد صالح سلطان آل علي 73 الشارقة عبير رحمه سيف بوقريعه السويدي 74 الشارقة عدنان صادق محمد ابراهيم صابرالاميري 75 الشارقة علي أحمد علي محمد الغاوي 76 الشارقة علي ابراهيم عبدالله محمد علي الشرقي الظهوري 77 الشارقة علي جمعه سالم بن حسين المراشده 78 الشارقة علي حاجي يوسف محمد الحمادي 79 الشارقة علي عبدالله احمد عبدالله ال علي 80 الشارقة علي ناصر سيف حسن الزعابي 81 الشارقة عمر عبيد عيسى عبيد النقبي 82 الشارقة فاطمة عبيد عيسى احمد 83 الشارقة فاطمه سعيد حسن مشروم الظهوري 84 الشارقة فاطمه علي حميد 85 الشارقة فريده بانو عبدالحميد عبدالغني 86 الشارقة فهد عبدالرحمن شمبيه شهداد 87 الشارقة فهد عبدالله جابر أحمد المازمي 88 الشارقة فيصل عبدالحميد سيف الزرعوني 89 الشارقة ماجد سعيد محمد سالم الظهوري 90 الشارقة محمد حسن سيف حسن الزعابي 91 الشارقة محمد راشد سعيد جمعه المراشده 92 الشارقة محمد عبدالرحمن حسن النمر الزرعوني 93 الشارقة محمد عبدالله احمد لافتيه الجسمي 94 الشارقة محمد عمر زينل حسين الزرعوني 95 الشارقة نبيل محمد طالب خليفه 96 عجمان أحمد جاسم محمد احمد الحوسني 97 عجمان أمينه مرسي حسن 98 عجمان احمد حسن ابراهيم الحوسني 99 عجمان احمد راشد حميد راشد المسيبي 100 عجمان احمد محمد خليفه الفوره 101 عجمان امير اسحاق مراد علي الهاشمي 102 عجمان جمعة عبدالله جمعة جاسم الحوسني 103 عجمان حسن سعيد حسن سالم المهري 104 عجمان حصه يوسف احمد المرزوقي 105 عجمان حلى حسن سالم 106 عجمان حمد جمعان علي بن حمدان المهري 107 عجمان حمدان سعيد خلفان سلطان بن هديم الكعبي 108 عجمان حمدان عبدالعزيز محمد جان البلوشي 109 عجمان حمدان محمد عبدالرزاق علي العوضي 110 عجمان خالد عبدالله خلفان ماسي الكعبي 111 عجمان راشد عبدالله راشد عبدالله راشد الكعبي 112 عجمان سلطان سالم عبيد ولد سيف العليلي 113 عجمان سمية امير بخش البلوشي 114 عجمان طلال سالم سيف عبيد المطروشي 115 عجمان عائشة سعيد محمد علي المهري 116 عجمان عاليه حسن محمد مراد البلوشي 117 عجمان عبدالله صغير محمد سعيد سرورو الكتبي 118 عجمان عبدالله عبدالرزاق محمد احمد القناطي 119 عجمان عبيد غريب عبيد سالم السويدي 120 عجمان علي حميد حمد بوعيسى الشامسي 121 عجمان علي خلفان حسن جمعة البدواوي 122 عجمان علي خميس جمعه محمد الكعبي 123 عجمان علي سالم علي راشد القيواني 124 عجمان علي عبدالله مراد نظري البلوشي 125 عجمان علي عبيد محمد ابوعزير السويدي 126 عجمان عمار محمد عبدالله خلفان العطار 127 عجمان عمر محمد علي محمد يوسف النعيمي 128 عجمان فاطمة عبدالرزاق محمد 129 عجمان فاطمة عبدالرزاق محمد 130 عجمان فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري 131 عجمان فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري 132 عجمان فهد عبيد محمد ضحي الكعبي 133 عجمان مانع سالم علي محمد الكعبي 134 عجمان محمد بدر عباس مراد البلوشي 135 عجمان محمد سلطان علي محمد الكعبي 136 عجمان محمد علي عبدالله محمد 137 عجمان مريم عبدالله علي جمعه المازمي 138 عجمان منصور سالم محيل منصور البدواوي 139 عجمان منيره محمد هيكل محمد مراد 140 عجمان نوال محمد سليمان علي المعيني 141 عجمان نورة عبدالله عبيد ال علي 142 عجمان نوره صالح سعيد حمد المهرى 143 أم القيوين تاج بيبي أكبر علي 144 أم القيوين جاسم عبدالله حسن الحمادي 145 أم القيوين سالم صالح سالم الخزيمي 146 أم القيوين صبحيه سليمان ثابت زعرب 147 أم القيوين عبدالرحمن و عدنان حسن حاجي علي يحيى الجسمي 148 أم القيوين علي إبراهيم عبيد القامتي ال علي 149 أم القيوين علي حسن مراد علي الملا 150 أم القيوين فهد عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن الزرعوني 151 أم القيوين نوره ادم يعقوب البلوشي 152 أم القيوين يوسف سعيد ابراهيم سعيد مجحوت ال علي 153 رأس الخيمة إبراهيم خميس محمد حمدي بن حمدي الشميلي 154 رأس الخيمة أحمد إبراهيم احمد المرهون المنصوري 155 رأس الخيمة أحمد محمد أحمد حريميش الشحي 156 رأس الخيمة أحمد ناصر يوسف ابوالحمام الزعابي 157 رأس الخيمة آمنه علي حسن العروه العلي 158 رأس الخيمة آمنه محمد إبراهيم الخضر 159 رأس الخيمة ابراهيم أحمد محمد . 160 رأس الخيمة ابراهيم بلال خميس مبارك الشحي 161 رأس الخيمة ابراهيم حسن علي الحسيني الطنيجي 162 رأس الخيمة ابراهيم حميد راشد كنان النقبي 163 رأس الخيمة ابراهيم سعيد محمد كبير الشحي 164 رأس الخيمة ابراهيم عبدالله علي عبدالله علي بن سيفان الشامسي 165 رأس الخيمة ابراهيم علي سعيد النديب الشحي 166 رأس الخيمة ابراهيم علي عبدالله سعيد المدحاني 167 رأس الخيمة ابراهيم محمد عبيد سنان الشحي 168 رأس الخيمة احمد ابراهيم علي السلومي الزعابي 169 رأس الخيمة احمد راشد احمد ابراهيمي الشحي 170 رأس الخيمة احمد علي عبدالله احمد عاشور الشحي 171 رأس الخيمة احمد علي محمد عليوه الظهوري 172 رأس الخيمة احمد محمد عبدالله احمد دلك الشحي 173 رأس الخيمة اسمهان درويش حسن البلوشي 174 رأس الخيمة امنه حمود راشد . 175 رأس الخيمة امنه علي محمد الحداد البلوشي 176 رأس الخيمة بدر محمد أحمد حسن الجسمي 177 رأس الخيمة بلال مسعود سمحان الشحي 178 رأس الخيمة تقية بدر محمود . 179 رأس الخيمة جابر أحمد عبدالله بن درويش الشحي 180 رأس الخيمة جاسم محمد ابراهيم الصرومي الشميلي 181 رأس الخيمة جبر حسن محمد حميدان الزعابي 182 رأس الخيمة جمعه عبدالله محمد الامير المزروعي 183 رأس الخيمة حسن صالح محمد صالح محمد حسن الظفيري 184 رأس الخيمة حسن عبيد حسن محمد الطنيجي 185 رأس الخيمة حسن محمد راشد محمد الشحي 186 رأس الخيمة حسين علي احمد الزيره الشامسي 187 رأس الخيمة حصه احمد على انعم الشعر 188 رأس الخيمة حمد ابراهيم سعيد البرامي الشحي 189 رأس الخيمة حمد حسن سعيد المالكي المنصوري 190 رأس الخيمة حمد سالم سيف سالم الخاطري 191 رأس الخيمة حمد سعيد علي راشد النقبي 192 رأس الخيمة حمد سعيد علي عليان الشحي 193 رأس الخيمة حمد عبدالله محمد احمد العوضي 194 رأس الخيمة حمد نايع مصبح بن صاروخ النعيمي 195 رأس الخيمة حمدان راشد علي المسمار الحبسي 196 رأس الخيمة حميد جاسم محمد جاسم بوالصفارد 197 رأس الخيمة حميد خميس سعيد محيل الكعبي 198 رأس الخيمة حميد عبدالله سحيم عبدالله الحبسي 199 رأس الخيمة حميد عبدالله علي حربوك الشحي 200 رأس الخيمة حميد عبدالله علي راشدوه الحبسي 201 رأس الخيمة خالد سعيد احمد حسن الشحي 202 رأس الخيمة خالد سعيد عبدالله سالمين النقبي 203 رأس الخيمة خالد سلطان محمد راشد الزعابي 204 رأس الخيمة خالد عبيد محمد علي اليليلي 205 رأس الخيمة خالد غانم مصطفى البلوشي 206 رأس الخيمة خالد محمد سعود هاشل الحارثي 207 رأس الخيمة خالد محمد سيف سالم المزروعي 208 رأس الخيمة خالد محمد عبدالله عبدالجليل الجسمي 209 رأس الخيمة خليفة أحمد سعيد عليوه الشحي 210 رأس الخيمة خليفة ابراهيم موسى مسلوه البلوشي 211 رأس الخيمة خليفة احمد يوسف علي الحمادي 212 رأس الخيمة خليفة حسن جاسم محمد الطنيجي 213 رأس الخيمة خليفه بطي حمد مفتاح الكيبالي 214 رأس الخيمة راشد احمد علي عبيد النقبي 215 رأس الخيمة راشد سعيد راشد سيف الصياح الزعابي 216 رأس الخيمة راشد عبدالله احمد مسمار الظهوري 217 رأس الخيمة راشد على حسن بوقفل الياسي 218 رأس الخيمة راشد علي سيف محمد الشميلي 219 رأس الخيمة راشد نايع مصبح بن صروخ النعيمي 220 رأس الخيمة راضية بي أحمد علي 221 رأس الخيمة رحيمه ابراهيم عبدالله حسن 222 رأس الخيمة رشا عبدالمنعم عبدالله الششنجي 223 رأس الخيمة زايد محمد سليمان العبار المهيري 224 رأس الخيمة زينب احمد محمد الهياس 225 رأس الخيمة سالم حميد سالم بن بدر السويدي 226 رأس الخيمة سالم راشد سالم راشد الحبسي 227 رأس الخيمة سالم سعيد هلال خباب الدهماني 228 رأس الخيمة سالم علي خميس المقدم النقبي 229 رأس الخيمة سالم محمد علي سالم الشحي 230 رأس الخيمة سعود صالح احمد الجلي الشحي 231 رأس الخيمة سعود محمد صالح الشاعر الطنيجي 232 رأس الخيمة سعيد احمد خدوم نصيب الدهماني 233 رأس الخيمة سعيد سند احمد سند النقبي 234 رأس الخيمة سعيد محمد احمد عبيد الشحي 235 رأس الخيمة سعيد محمد سعيد الرشيد النقبي 236 رأس الخيمة سعيد محمد سعيد محمد الشحي 237 رأس الخيمة سلطان حسن علي الحسيني الطنيجي 238 رأس الخيمة سلطان علي عبيد سعيد الدهماني 239 رأس الخيمة سلطان على محمد الحليو النقبي 240 رأس الخيمة سليمان علي سعيد القابوعي الشحي 241 رأس الخيمة سليمان محمد احمد عبيد الشحي 242 رأس الخيمة سيف سعيد سالم خميس اليليلي 243 رأس الخيمة شامس حسن محمد عبدالله الشحي 244 رأس الخيمة شريفه ابراهيم احمد 245 رأس الخيمة صالح حسن سعيد خبوب الشحي 246 رأس الخيمة صالح عبدالله احمد سعيد سالم 247 رأس الخيمة طارق علي سعيد حريميش الحبسي 248 رأس الخيمة عائشة محمد سعيد الشحي 249 رأس الخيمة عائشه وبدر وخلود وسليمان ابناء راشد احمد بلهول الشميلي 250 رأس الخيمة عائشه وشيخه محمد خميس جمعه بني شميلي 251 رأس الخيمة عادل عبدالرحمن احمد غانم العلي 252 رأس الخيمة عامر أحمد عامر أحمد النقبي 253 رأس الخيمة عبد الله محمد سعيد محمد أبو الشوارب الشحي 254 رأس الخيمة عبد الله يعقوب عبد الله محمد الحداد 255 رأس الخيمة عبدالعزيز عبدالله ابراهيم راشد ربيعه الشامسي 256 رأس الخيمة عبدالعزيز عبدالله محمد حسن رباع الشحي 257 رأس الخيمة عبدالكريم حسن سعيد لحه الشحي 258 رأس الخيمة عبدالله احمد محمد راشد الشحي 259 رأس الخيمة عبدالله اسماعيل احمد اسماعيل الأحمد 260 رأس الخيمة عبدالله جاسم محمد علي 261 رأس الخيمة عبدالله حسن يوسف بوالروغه الزعابي 262 رأس الخيمة عبدالله علي محمد هزاع الشحي 263 رأس الخيمة عبيد سعيد موسى سعيد الزعابي 264 رأس الخيمة عبيد محمد احمد عبيد الشحي 265 رأس الخيمة علي أحمد محمد المهبوبي الشحي 266 رأس الخيمة علي احمد محمد حسن الشحي 267 رأس الخيمة علي حسن حسن عبدالله علاي 268 رأس الخيمة علي حمد سالم علي عبدالله الشحي 269 رأس الخيمة علي خلفان معيلي بن رايوه المحرزي 270 رأس الخيمة علي راشد محمد بن رشود المزروعي 271 رأس الخيمة علي سعيد خلفان بن حمود القايدي 272 رأس الخيمة علي سعيد راشد لعطيوي المزروعي 273 رأس الخيمة علي سعيد علي راشد المزروعي 274 رأس الخيمة علي سلطان محمد ددى الشحي 275 رأس الخيمة علي عبدالله صالح عبدالله الجوعان 276 رأس الخيمة علي عبدالله محمد حسن 277 رأس الخيمة علي عبدالله محمد دريويش النقبي 278 رأس الخيمة علي ناصر عبيد القصيدي النقبي 279 رأس الخيمة علياء محمد احمد عبدالعزير الحاج الطنيجي 280 رأس الخيمة عمار غانم احمد غانم ال علي 281 رأس الخيمة عمر محمد نايع خلفان الخاطري 282 رأس الخيمة عيسى ثاني عامر سالم المهري 283 رأس الخيمة فارس سهيل جاسم حمد الشامسي 284 رأس الخيمة فاطمة حمد محمد الهلالي الشحي 285 رأس الخيمة فاطمة عبدالله محمد رباع الشحي 286 رأس الخيمة فاطمه راشد احمد راشد لقيوس الشحي 287 رأس الخيمة فاطمه زيد علي الظهوري 288 رأس الخيمة فاطمه علي راشد . 289 رأس الخيمة فاطمه علي عبدالله احمد 290 رأس الخيمة فاطمه علي محمد الشحي 291 رأس الخيمة فتحية عبدالعزيز عمران 292 رأس الخيمة فهد عبدالله احمد بن جمعه الطنيجي 293 رأس الخيمة فهد عبدالله عبداللطيف الشاهين الحرمي 294 رأس الخيمة فيصل علي محمد راشد الحبسي 295 رأس الخيمة كلثوم انور محمد حسين البلوشي 296 رأس الخيمة ليلى علي محمد حسن علي الظهوري 297 رأس الخيمة ماجد حسن علي حسن القوع الزعابي 298 رأس الخيمة ماجد عبدالله محمد علي الحبسي 299 رأس الخيمة محاسن رجب ابوسريع 300 رأس الخيمة محمد احمد حسن المنصوري 301 رأس الخيمة محمد احمد سالم احمدالشحي 302 رأس الخيمة محمد حسن محمد سالم الظهوري 303 رأس الخيمة محمد خلفان محمد خلفان الكعبي 304 رأس الخيمة محمد راشد حمدوه كشح الشميلي 305 رأس الخيمة محمد راشد سعيد كحبوس الشحي 306 رأس الخيمة محمد سالم علي سليمان محمد الشحي 307 رأس الخيمة محمد سالمين سعيد سالمين العواني 308 رأس الخيمة محمد سلطان عبدالله محمد الأحمد 309 رأس الخيمة محمد سلطان عبيد بن قطامي الزعابي 310 رأس الخيمة محمد سيف علي سالم المحرزي 311 رأس الخيمة محمد عبد الله احمد ربيع الطنيجي 312 رأس الخيمة محمد عبدالله محمد القيشي الحبسي 313 رأس الخيمة محمد عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي 314 رأس الخيمة محمد عبدالله سالم عبادين المزروعي 315 رأس الخيمة محمد عبدالله سعيد عبدالله كشبيط 316 رأس الخيمة محمد علي محمد سعدين الشحي 317 رأس الخيمة محمد محمود علي البلوشي 318 رأس الخيمة مروان عبدالله حسن الرمسي الطنيجي 319 رأس الخيمة مريم سعيد محمد هلال الكعبي 320 رأس الخيمة مريم عبدالغني عبدالقادر . 321 رأس الخيمة مريم علي احمد محمد الغيص الزعابي 322 رأس الخيمة مشعل علي سعيد الدبدوب الشحي 323 رأس الخيمة مصطفى احمد علي احمد كريف بلوشي 324 رأس الخيمة مقبول النساء محمد حسن 325 رأس الخيمة منصور عبدالله خميس الحديدي ال علي 326 رأس الخيمة منصور عيسى ناصر وليد المهيري 327 رأس الخيمة موزه صالح سعيد الدهماني 328 رأس الخيمة ميسون سيف محمد سعيد حارب المهيري 329 رأس الخيمة نواف عبدالله محمد الحيسوم 330 رأس الخيمة هزاع زيد محمد سعيد الشحي 331 رأس الخيمة هيثم سعيد عبيد راشد الغافري 332 رأس الخيمة وضاح سالم راشد عبيد المنصوري 333 رأس الخيمة ياسر سليمان سعيد التيخ الظهوري 334 رأس الخيمة ياسر علي راشد علي محمد بن شعوم الشحي 335 رأس الخيمة يوسف محفوظ علي بيبي الشحي 336 الفجيرة أحمد راشد حسن محمد اليماحي 337 الفجيرة أحمد راشد علي عبدالله الصريدي 338 الفجيرة أحمد محمد سعيد راشد الصريدي 339 الفجيرة احمد سعيد عبدالله الهامور اليماحي 340 الفجيرة احمد على حسن حمدان الحسانى 341 الفجيرة احمد محمد راشد على الظنحاني 342 الفجيرة بطي سهيل عبيد علي الحفيتي 343 الفجيرة خالد خليفه محمد عبدالله الحفيتي 344 الفجيرة خالد سالم سعيد راشد الزحمي 345 الفجيرة خالد عبدالله أحمد صلاح المدحاني 346 الفجيرة خالد عبدالله سليمان محمد الظنحاني 347 الفجيرة خالد علي محمد حسن الحفيتي 348 الفجيرة خلفان علي أحمد الحاج الحفيتي 349 الفجيرة راشد خلفان سالم على الكندي 350 الفجيرة سالم راشد عبدالله سالم الظنحاني 351 الفجيرة سالم محمد علي راشد الحفيتي 352 الفجيرة سعيد خلفان عبدالله علي اليماحي 353 الفجيرة سعيد راشد محمد النون الزيودي 354 الفجيرة سعيد محمد عبدالله خميس الزيودي 355 الفجيرة صابر حسن علي موسى 356 الفجيرة عبدالله خاتم عبدالله خاتم الكعبي 357 الفجيرة عبدالله سعيد أحمد عبدالله الحفيتي 358 الفجيرة عبدالله سعيد راشد سعيد الزحمي 359 الفجيرة عبدالله محمد عبيد محمد الظنحاني 360 الفجيرة علي محمد مصبح الشجاع الظنحاني 361 الفجيرة عيسى عبيد سيف سعيد المسماري 362 الفجيرة محمد أحمد سعيد أحمد الزيودي 363 الفجيرة محمد حسن محمد حسن الحفيتي 364 الفجيرة محمد سالم علي محمد الظاهري 365 الفجيرة محمد سعيد مبارك سعيد سالم مسباحي 366 الفجيرة محمد سيف محمد العطر الظنحاني 367 الفجيرة محمد علي سعيد خميس اليماحي 368 الفجيرة محمد ناصر احمد علي الصريدي 369 الفجيرة محمد يوسف محمد احمد الهاشمي 370 الفجيرة مريم راشد حسن راشد لوليد العبدولي 371 الفجيرة مصبح راشد مصبح خميس اليماحي 372 الفجيرة موزه محمد حمدان الهنداسي 373 الفجيرة هيثم حسن علي غلوم الدوسري 374

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