شاهد بالأسماء .. “زايد للإسكان” يعتمد أسماء 374 مواطناً من مستحقي الدعم السكني
اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 374 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 277.850 مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان .
وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج: ” إن حكومة الإمارات تتطلع إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك من خلال ضمن استقرار الأسرة المواطنة ، ويعتبر المسكن هو أول لبنة لضمان هذا الاستقرار وتعزيز فرص المساهمة في إيجابية لبناء هذا الوطن ، أضاف النعيمي ” إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان قد سخرنا كافة الإمكانيات وحرصنا على خلق المبادرات المستمرة بما يلبي تطلعات الأسرة المواطنة حرصاً على ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق».
وأضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج : «نعلن اليوم عن 374 من أصل 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، اليوم الذي يقف فيه العالم على احتياجات مواطنيها للحصول على المسكن والعيش بأمان وسعادة ، وتتطلع حكومة الإمارات إلى تقديم نموذج يحتذى به في توفير المسكن الملائم من خلال المؤسسات الإسكانية التي تقوم بأداء مهامها ومسؤولياتها التي تتكامل مع ما يقدمه البرنامج لتحقيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021 .
وأضاف النعيمي: إننا في «عام زايد» نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد، والذي تأتي تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.
الدعم السكني
وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 291 قرضاً 83 منحة سكنية وتنوع ما بين 252 من فئة بناء جديد 25 من فئة استكمال مسكن 19 من فئة الصيانة والإضافة والتوسعة على مسكن 70 من فئة شراء مسكن .
فئة بناء جديد
واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 252 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.
فئة استكمال مسكن
كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 25 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.
فئة إضافة وتوسعة على مسكن وصيانة
كما وتضمنت الدفعة 19 من فئات الإضافة والصيانة على مسكن ، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، كما تعد صيانة المساكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.
فئة شراء مسكن
وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 70 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.
|الإمارة
|الإسم
|م
|أبوظبي
|بدر النساء صالح على اراسته
|1
|أبوظبي
|حميد سالم محمد بن خميس الشامسي
|2
|أبوظبي
|حميد محمد رضا محمد البشر
|3
|أبوظبي
|علي محمد عبيد عبدالمجيد آل علي
|4
|أبوظبي
|محمد راشد سيف الشاوي الغفلي
|5
|أبوظبي
|مريم طالب سعيد عبود الكثيري
|6
|أبوظبي
|يوسف حسن عبدالله المرزوقي
|7
|دبي
|أحمد محمد عبدالله الحمادي
|8
|دبي
|احمد خميس عبيد عثمان الفارسي
|9
|دبي
|انيسه محمد محمد المريني
|10
|دبي
|جمعه اسماعيل ربيع نصيب بالعبد
|11
|دبي
|حسن بدر حسن جاسم علي البادي
|12
|دبي
|حسن عبدالله محمد الحمادي
|13
|دبي
|خالد عقيل علي عبدالرحمن الهرمودي
|14
|دبي
|خالد محمد حسن ابراهيم الحواي
|15
|دبي
|سعيد أحمد سلطان الحساوى التميمي
|16
|دبي
|سكينه حسين باقر
|17
|دبي
|سيف مطر خليفة محمد بن كريشان المهيري
|18
|دبي
|عائشه ابراهيم محمد
|19
|دبي
|عادل جاسم سعيد عبدالله المري
|20
|دبي
|عبدالله ناصر مرزوق عيد مبارك
|21
|دبي
|علي محمد علي محمد بالرشيد الكتبي
|22
|دبي
|عيسى احمد عبدالله
|23
|دبي
|فاطمه حسن عبدالكريم
|24
|دبي
|فرحان مبارك جمعه مبارك لنجاوي
|25
|دبي
|مصبح محمد مصبح محمد المري
|26
|دبي
|نورة عبدالوهاب احمد الفيلي
|27
|دبي
|وفاء عدنان سعود الجعفري
|28
|دبي
|يوسف عبدالرحمن علي بن علي
|29
|الشارقة
|أحمد بيجال رحمت عثمان البلوشي
|30
|الشارقة
|أحمد حسن سيف سعيد الدرمكي
|31
|الشارقة
|أحمد حسن محمد شمل عبدالله
|32
|الشارقة
|أحمد سلطان سالم خميس الخضر
|33
|الشارقة
|أحمد عبدالله محمد عبدالله البلوشي
|34
|الشارقة
|أحمد مراد عبدالله عيسى البلوشي
|35
|الشارقة
|احمد سيف ثابت مصبح القايدي
|36
|الشارقة
|احمد علي حسن عبدالله الرئيسي
|37
|الشارقة
|احمد مطر عبد الله سيف الزعابي
|38
|الشارقة
|احمد موسى علي الظهوري
|39
|الشارقة
|امنه حسن بلال احمد
|40
|الشارقة
|امنه خلفان عبدالله عبود عثماني النقبي
|41
|الشارقة
|بدر عبدالرحمن ابراهيم يوسف
|42
|الشارقة
|جاسم علي مراد ابراهيم البلوشي
|43
|الشارقة
|جميله علي عبدالرحمن البيرق اللوغاني
|44
|الشارقة
|حسن جمعه محمد بالحاج المراشده
|45
|الشارقة
|حسين علي ابراهيم حسن محمد
|46
|الشارقة
|خلفان محمد خلفان حسن الطنيجي
|47
|الشارقة
|خوله سعيد بشير خميس المهيري
|48
|الشارقة
|راشد محمد سالم راشد الزعابي
|49
|الشارقة
|ريم عمر باكر عبدالرحمن المطروشي
|50
|الشارقة
|سالم علي سالم عبدالله الكندي
|51
|الشارقة
|سالم محمد سالم محمد الدرسي الكعبي
|52
|الشارقة
|سالم يوسف محمد جلال القصاب
|53
|الشارقة
|سعود محمد عبدالله لينيد الشويهي
|54
|الشارقة
|سعيد حارب جمعه الصوايه النعيمي
|55
|الشارقة
|سعيد خلفان سعيد الوالي الكندي
|56
|الشارقة
|سعيد عبدالله محمد اسماعيل المعيني
|57
|الشارقة
|سعيد علي محمد سعيد عثمان الظهوري
|58
|الشارقة
|سعيد محمد احمد سالم السلامي
|59
|الشارقة
|سكينه علي حسين
|60
|الشارقة
|سليمان يوسف سليمان محمد النقبي
|61
|الشارقة
|شيخه حمد خليفه سيف المهيري
|62
|الشارقة
|صالح عامر صالح عامر هلابي
|63
|الشارقة
|عائشه عبدالله محمد .
|64
|الشارقة
|عبدالرحمن عباس عبدالله اسماعيل هوتي
|65
|الشارقة
|عبدالرحمن علي أحمد علي شاهين الحمادي
|66
|الشارقة
|عبدالعزيز خميس ابراهيم الحوسني
|67
|الشارقة
|عبدالعزيز محمد نصيب مال الله الحمادي
|68
|الشارقة
|عبدالله ابراهيم يوسف ابراهيم الحمادي
|69
|الشارقة
|عبدالله جاسم حميد السويجي الزعابي
|70
|الشارقة
|عبدالله سعيد عبدالله شهيل ال شهيل
|71
|الشارقة
|عبدالله محمد خلفان الوالي الكندي
|72
|الشارقة
|عبيد صالح سلطان آل علي
|73
|الشارقة
|عبير رحمه سيف بوقريعه السويدي
|74
|الشارقة
|عدنان صادق محمد ابراهيم صابرالاميري
|75
|الشارقة
|علي أحمد علي محمد الغاوي
|76
|الشارقة
|علي ابراهيم عبدالله محمد علي الشرقي الظهوري
|77
|الشارقة
|علي جمعه سالم بن حسين المراشده
|78
|الشارقة
|علي حاجي يوسف محمد الحمادي
|79
|الشارقة
|علي عبدالله احمد عبدالله ال علي
|80
|الشارقة
|علي ناصر سيف حسن الزعابي
|81
|الشارقة
|عمر عبيد عيسى عبيد النقبي
|82
|الشارقة
|فاطمة عبيد عيسى احمد
|83
|الشارقة
|فاطمه سعيد حسن مشروم الظهوري
|84
|الشارقة
|فاطمه علي حميد
|85
|الشارقة
|فريده بانو عبدالحميد عبدالغني
|86
|الشارقة
|فهد عبدالرحمن شمبيه شهداد
|87
|الشارقة
|فهد عبدالله جابر أحمد المازمي
|88
|الشارقة
|فيصل عبدالحميد سيف الزرعوني
|89
|الشارقة
|ماجد سعيد محمد سالم الظهوري
|90
|الشارقة
|محمد حسن سيف حسن الزعابي
|91
|الشارقة
|محمد راشد سعيد جمعه المراشده
|92
|الشارقة
|محمد عبدالرحمن حسن النمر الزرعوني
|93
|الشارقة
|محمد عبدالله احمد لافتيه الجسمي
|94
|الشارقة
|محمد عمر زينل حسين الزرعوني
|95
|الشارقة
|نبيل محمد طالب خليفه
|96
|عجمان
|أحمد جاسم محمد احمد الحوسني
|97
|عجمان
|أمينه مرسي حسن
|98
|عجمان
|احمد حسن ابراهيم الحوسني
|99
|عجمان
|احمد راشد حميد راشد المسيبي
|100
|عجمان
|احمد محمد خليفه الفوره
|101
|عجمان
|امير اسحاق مراد علي الهاشمي
|102
|عجمان
|جمعة عبدالله جمعة جاسم الحوسني
|103
|عجمان
|حسن سعيد حسن سالم المهري
|104
|عجمان
|حصه يوسف احمد المرزوقي
|105
|عجمان
|حلى حسن سالم
|106
|عجمان
|حمد جمعان علي بن حمدان المهري
|107
|عجمان
|حمدان سعيد خلفان سلطان بن هديم الكعبي
|108
|عجمان
|حمدان عبدالعزيز محمد جان البلوشي
|109
|عجمان
|حمدان محمد عبدالرزاق علي العوضي
|110
|عجمان
|خالد عبدالله خلفان ماسي الكعبي
|111
|عجمان
|راشد عبدالله راشد عبدالله راشد الكعبي
|112
|عجمان
|سلطان سالم عبيد ولد سيف العليلي
|113
|عجمان
|سمية امير بخش البلوشي
|114
|عجمان
|طلال سالم سيف عبيد المطروشي
|115
|عجمان
|عائشة سعيد محمد علي المهري
|116
|عجمان
|عاليه حسن محمد مراد البلوشي
|117
|عجمان
|عبدالله صغير محمد سعيد سرورو الكتبي
|118
|عجمان
|عبدالله عبدالرزاق محمد احمد القناطي
|119
|عجمان
|عبيد غريب عبيد سالم السويدي
|120
|عجمان
|علي حميد حمد بوعيسى الشامسي
|121
|عجمان
|علي خلفان حسن جمعة البدواوي
|122
|عجمان
|علي خميس جمعه محمد الكعبي
|123
|عجمان
|علي سالم علي راشد القيواني
|124
|عجمان
|علي عبدالله مراد نظري البلوشي
|125
|عجمان
|علي عبيد محمد ابوعزير السويدي
|126
|عجمان
|عمار محمد عبدالله خلفان العطار
|127
|عجمان
|عمر محمد علي محمد يوسف النعيمي
|128
|عجمان
|فاطمة عبدالرزاق محمد
|129
|عجمان
|فاطمة عبدالرزاق محمد
|130
|عجمان
|فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري
|131
|عجمان
|فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري
|132
|عجمان
|فهد عبيد محمد ضحي الكعبي
|133
|عجمان
|مانع سالم علي محمد الكعبي
|134
|عجمان
|محمد بدر عباس مراد البلوشي
|135
|عجمان
|محمد سلطان علي محمد الكعبي
|136
|عجمان
|محمد علي عبدالله محمد
|137
|عجمان
|مريم عبدالله علي جمعه المازمي
|138
|عجمان
|منصور سالم محيل منصور البدواوي
|139
|عجمان
|منيره محمد هيكل محمد مراد
|140
|عجمان
|نوال محمد سليمان علي المعيني
|141
|عجمان
|نورة عبدالله عبيد ال علي
|142
|عجمان
|نوره صالح سعيد حمد المهرى
|143
|أم القيوين
|تاج بيبي أكبر علي
|144
|أم القيوين
|جاسم عبدالله حسن الحمادي
|145
|أم القيوين
|سالم صالح سالم الخزيمي
|146
|أم القيوين
|صبحيه سليمان ثابت زعرب
|147
|
أم القيوين
|
عبدالرحمن و عدنان حسن حاجي علي يحيى الجسمي
|
148
|أم القيوين
|علي إبراهيم عبيد القامتي ال علي
|149
|أم القيوين
|علي حسن مراد علي الملا
|150
|أم القيوين
|فهد عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن الزرعوني
|151
|أم القيوين
|نوره ادم يعقوب البلوشي
|152
|أم القيوين
|يوسف سعيد ابراهيم سعيد مجحوت ال علي
|153
|رأس الخيمة
|إبراهيم خميس محمد حمدي بن حمدي الشميلي
|154
|رأس الخيمة
|أحمد إبراهيم احمد المرهون المنصوري
|155
|رأس الخيمة
|أحمد محمد أحمد حريميش الشحي
|156
|رأس الخيمة
|أحمد ناصر يوسف ابوالحمام الزعابي
|157
|رأس الخيمة
|آمنه علي حسن العروه العلي
|158
|رأس الخيمة
|آمنه محمد إبراهيم الخضر
|159
|رأس الخيمة
|ابراهيم أحمد محمد .
|160
|رأس الخيمة
|ابراهيم بلال خميس مبارك الشحي
|161
|رأس الخيمة
|ابراهيم حسن علي الحسيني الطنيجي
|162
|رأس الخيمة
|ابراهيم حميد راشد كنان النقبي
|163
|رأس الخيمة
|ابراهيم سعيد محمد كبير الشحي
|164
|رأس الخيمة
|ابراهيم عبدالله علي عبدالله علي بن سيفان الشامسي
|165
|رأس الخيمة
|ابراهيم علي سعيد النديب الشحي
|166
|رأس الخيمة
|ابراهيم علي عبدالله سعيد المدحاني
|167
|رأس الخيمة
|ابراهيم محمد عبيد سنان الشحي
|168
|رأس الخيمة
|احمد ابراهيم علي السلومي الزعابي
|169
|رأس الخيمة
|احمد راشد احمد ابراهيمي الشحي
|170
|رأس الخيمة
|احمد علي عبدالله احمد عاشور الشحي
|171
|رأس الخيمة
|احمد علي محمد عليوه الظهوري
|172
|رأس الخيمة
|احمد محمد عبدالله احمد دلك الشحي
|173
|رأس الخيمة
|اسمهان درويش حسن البلوشي
|174
|رأس الخيمة
|امنه حمود راشد .
|175
|رأس الخيمة
|امنه علي محمد الحداد البلوشي
|176
|رأس الخيمة
|بدر محمد أحمد حسن الجسمي
|177
|رأس الخيمة
|بلال مسعود سمحان الشحي
|178
|رأس الخيمة
|تقية بدر محمود .
|179
|رأس الخيمة
|جابر أحمد عبدالله بن درويش الشحي
|180
|رأس الخيمة
|جاسم محمد ابراهيم الصرومي الشميلي
|181
|رأس الخيمة
|جبر حسن محمد حميدان الزعابي
|182
|رأس الخيمة
|جمعه عبدالله محمد الامير المزروعي
|183
|رأس الخيمة
|حسن صالح محمد صالح محمد حسن الظفيري
|184
|رأس الخيمة
|حسن عبيد حسن محمد الطنيجي
|185
|رأس الخيمة
|حسن محمد راشد محمد الشحي
|186
|رأس الخيمة
|حسين علي احمد الزيره الشامسي
|187
|رأس الخيمة
|حصه احمد على انعم الشعر
|188
|رأس الخيمة
|حمد ابراهيم سعيد البرامي الشحي
|189
|رأس الخيمة
|حمد حسن سعيد المالكي المنصوري
|190
|رأس الخيمة
|حمد سالم سيف سالم الخاطري
|191
|رأس الخيمة
|حمد سعيد علي راشد النقبي
|192
|رأس الخيمة
|حمد سعيد علي عليان الشحي
|193
|رأس الخيمة
|حمد عبدالله محمد احمد العوضي
|194
|رأس الخيمة
|حمد نايع مصبح بن صاروخ النعيمي
|195
|رأس الخيمة
|حمدان راشد علي المسمار الحبسي
|196
|رأس الخيمة
|حميد جاسم محمد جاسم بوالصفارد
|197
|رأس الخيمة
|حميد خميس سعيد محيل الكعبي
|198
|رأس الخيمة
|حميد عبدالله سحيم عبدالله الحبسي
|199
|رأس الخيمة
|حميد عبدالله علي حربوك الشحي
|200
|رأس الخيمة
|حميد عبدالله علي راشدوه الحبسي
|201
|رأس الخيمة
|خالد سعيد احمد حسن الشحي
|202
|رأس الخيمة
|خالد سعيد عبدالله سالمين النقبي
|203
|رأس الخيمة
|خالد سلطان محمد راشد الزعابي
|204
|رأس الخيمة
|خالد عبيد محمد علي اليليلي
|205
|رأس الخيمة
|خالد غانم مصطفى البلوشي
|206
|رأس الخيمة
|خالد محمد سعود هاشل الحارثي
|207
|رأس الخيمة
|خالد محمد سيف سالم المزروعي
|208
|رأس الخيمة
|خالد محمد عبدالله عبدالجليل الجسمي
|209
|رأس الخيمة
|خليفة أحمد سعيد عليوه الشحي
|210
|رأس الخيمة
|خليفة ابراهيم موسى مسلوه البلوشي
|211
|رأس الخيمة
|خليفة احمد يوسف علي الحمادي
|212
|رأس الخيمة
|خليفة حسن جاسم محمد الطنيجي
|213
|رأس الخيمة
|خليفه بطي حمد مفتاح الكيبالي
|214
|رأس الخيمة
|راشد احمد علي عبيد النقبي
|215
|رأس الخيمة
|راشد سعيد راشد سيف الصياح الزعابي
|216
|رأس الخيمة
|راشد عبدالله احمد مسمار الظهوري
|217
|رأس الخيمة
|راشد على حسن بوقفل الياسي
|218
|رأس الخيمة
|راشد علي سيف محمد الشميلي
|219
|رأس الخيمة
|راشد نايع مصبح بن صروخ النعيمي
|220
|رأس الخيمة
|راضية بي أحمد علي
|221
|رأس الخيمة
|رحيمه ابراهيم عبدالله حسن
|222
|رأس الخيمة
|رشا عبدالمنعم عبدالله الششنجي
|223
|رأس الخيمة
|زايد محمد سليمان العبار المهيري
|224
|رأس الخيمة
|زينب احمد محمد الهياس
|225
|رأس الخيمة
|سالم حميد سالم بن بدر السويدي
|226
|رأس الخيمة
|سالم راشد سالم راشد الحبسي
|227
|رأس الخيمة
|سالم سعيد هلال خباب الدهماني
|228
|رأس الخيمة
|سالم علي خميس المقدم النقبي
|229
|رأس الخيمة
|سالم محمد علي سالم الشحي
|230
|رأس الخيمة
|سعود صالح احمد الجلي الشحي
|231
|رأس الخيمة
|سعود محمد صالح الشاعر الطنيجي
|232
|رأس الخيمة
|سعيد احمد خدوم نصيب الدهماني
|233
|رأس الخيمة
|سعيد سند احمد سند النقبي
|234
|رأس الخيمة
|سعيد محمد احمد عبيد الشحي
|235
|رأس الخيمة
|سعيد محمد سعيد الرشيد النقبي
|236
|رأس الخيمة
|سعيد محمد سعيد محمد الشحي
|237
|رأس الخيمة
|سلطان حسن علي الحسيني الطنيجي
|238
|رأس الخيمة
|سلطان علي عبيد سعيد الدهماني
|239
|رأس الخيمة
|سلطان على محمد الحليو النقبي
|240
|رأس الخيمة
|سليمان علي سعيد القابوعي الشحي
|241
|رأس الخيمة
|سليمان محمد احمد عبيد الشحي
|242
|رأس الخيمة
|سيف سعيد سالم خميس اليليلي
|243
|رأس الخيمة
|شامس حسن محمد عبدالله الشحي
|244
|رأس الخيمة
|شريفه ابراهيم احمد
|245
|رأس الخيمة
|صالح حسن سعيد خبوب الشحي
|246
|رأس الخيمة
|صالح عبدالله احمد سعيد سالم
|247
|رأس الخيمة
|طارق علي سعيد حريميش الحبسي
|248
|رأس الخيمة
|عائشة محمد سعيد الشحي
|249
|
رأس الخيمة
|
عائشه وبدر وخلود وسليمان ابناء راشد احمد بلهول الشميلي
|
250
|رأس الخيمة
|عائشه وشيخه محمد خميس جمعه بني شميلي
|251
|رأس الخيمة
|عادل عبدالرحمن احمد غانم العلي
|252
|رأس الخيمة
|عامر أحمد عامر أحمد النقبي
|253
|رأس الخيمة
|عبد الله محمد سعيد محمد أبو الشوارب الشحي
|254
|رأس الخيمة
|عبد الله يعقوب عبد الله محمد الحداد
|255
|رأس الخيمة
|عبدالعزيز عبدالله ابراهيم راشد ربيعه الشامسي
|256
|رأس الخيمة
|عبدالعزيز عبدالله محمد حسن رباع الشحي
|257
|رأس الخيمة
|عبدالكريم حسن سعيد لحه الشحي
|258
|رأس الخيمة
|عبدالله احمد محمد راشد الشحي
|259
|رأس الخيمة
|عبدالله اسماعيل احمد اسماعيل الأحمد
|260
|رأس الخيمة
|عبدالله جاسم محمد علي
|261
|رأس الخيمة
|عبدالله حسن يوسف بوالروغه الزعابي
|262
|رأس الخيمة
|عبدالله علي محمد هزاع الشحي
|263
|رأس الخيمة
|عبيد سعيد موسى سعيد الزعابي
|264
|رأس الخيمة
|عبيد محمد احمد عبيد الشحي
|265
|رأس الخيمة
|علي أحمد محمد المهبوبي الشحي
|266
|رأس الخيمة
|علي احمد محمد حسن الشحي
|267
|رأس الخيمة
|علي حسن حسن عبدالله علاي
|268
|رأس الخيمة
|علي حمد سالم علي عبدالله الشحي
|269
|رأس الخيمة
|علي خلفان معيلي بن رايوه المحرزي
|270
|رأس الخيمة
|علي راشد محمد بن رشود المزروعي
|271
|رأس الخيمة
|علي سعيد خلفان بن حمود القايدي
|272
|رأس الخيمة
|علي سعيد راشد لعطيوي المزروعي
|273
|رأس الخيمة
|علي سعيد علي راشد المزروعي
|274
|رأس الخيمة
|علي سلطان محمد ددى الشحي
|275
|رأس الخيمة
|علي عبدالله صالح عبدالله الجوعان
|276
|رأس الخيمة
|علي عبدالله محمد حسن
|277
|رأس الخيمة
|علي عبدالله محمد دريويش النقبي
|278
|رأس الخيمة
|علي ناصر عبيد القصيدي النقبي
|279
|رأس الخيمة
|علياء محمد احمد عبدالعزير الحاج الطنيجي
|280
|رأس الخيمة
|عمار غانم احمد غانم ال علي
|281
|رأس الخيمة
|عمر محمد نايع خلفان الخاطري
|282
|رأس الخيمة
|عيسى ثاني عامر سالم المهري
|283
|رأس الخيمة
|فارس سهيل جاسم حمد الشامسي
|284
|رأس الخيمة
|فاطمة حمد محمد الهلالي الشحي
|285
|رأس الخيمة
|فاطمة عبدالله محمد رباع الشحي
|286
|رأس الخيمة
|فاطمه راشد احمد راشد لقيوس الشحي
|287
|رأس الخيمة
|فاطمه زيد علي الظهوري
|288
|رأس الخيمة
|فاطمه علي راشد .
|289
|رأس الخيمة
|فاطمه علي عبدالله احمد
|290
|رأس الخيمة
|فاطمه علي محمد الشحي
|291
|رأس الخيمة
|فتحية عبدالعزيز عمران
|292
|رأس الخيمة
|فهد عبدالله احمد بن جمعه الطنيجي
|293
|رأس الخيمة
|فهد عبدالله عبداللطيف الشاهين الحرمي
|294
|رأس الخيمة
|فيصل علي محمد راشد الحبسي
|295
|رأس الخيمة
|كلثوم انور محمد حسين البلوشي
|296
|رأس الخيمة
|ليلى علي محمد حسن علي الظهوري
|297
|رأس الخيمة
|ماجد حسن علي حسن القوع الزعابي
|298
|رأس الخيمة
|ماجد عبدالله محمد علي الحبسي
|299
|رأس الخيمة
|محاسن رجب ابوسريع
|300
|رأس الخيمة
|محمد احمد حسن المنصوري
|301
|رأس الخيمة
|محمد احمد سالم احمدالشحي
|302
|رأس الخيمة
|محمد حسن محمد سالم الظهوري
|303
|رأس الخيمة
|محمد خلفان محمد خلفان الكعبي
|304
|رأس الخيمة
|محمد راشد حمدوه كشح الشميلي
|305
|رأس الخيمة
|محمد راشد سعيد كحبوس الشحي
|306
|رأس الخيمة
|محمد سالم علي سليمان محمد الشحي
|307
|رأس الخيمة
|محمد سالمين سعيد سالمين العواني
|308
|رأس الخيمة
|محمد سلطان عبدالله محمد الأحمد
|309
|رأس الخيمة
|محمد سلطان عبيد بن قطامي الزعابي
|310
|رأس الخيمة
|محمد سيف علي سالم المحرزي
|311
|رأس الخيمة
|محمد عبد الله احمد ربيع الطنيجي
|312
|رأس الخيمة
|محمد عبدالله محمد القيشي الحبسي
|313
|رأس الخيمة
|محمد عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي
|314
|رأس الخيمة
|محمد عبدالله سالم عبادين المزروعي
|315
|رأس الخيمة
|محمد عبدالله سعيد عبدالله كشبيط
|316
|رأس الخيمة
|محمد علي محمد سعدين الشحي
|317
|رأس الخيمة
|محمد محمود علي البلوشي
|318
|رأس الخيمة
|مروان عبدالله حسن الرمسي الطنيجي
|319
|رأس الخيمة
|مريم سعيد محمد هلال الكعبي
|320
|رأس الخيمة
|مريم عبدالغني عبدالقادر .
|321
|رأس الخيمة
|مريم علي احمد محمد الغيص الزعابي
|322
|رأس الخيمة
|مشعل علي سعيد الدبدوب الشحي
|323
|رأس الخيمة
|مصطفى احمد علي احمد كريف بلوشي
|324
|رأس الخيمة
|مقبول النساء محمد حسن
|325
|رأس الخيمة
|منصور عبدالله خميس الحديدي ال علي
|326
|رأس الخيمة
|منصور عيسى ناصر وليد المهيري
|327
|رأس الخيمة
|موزه صالح سعيد الدهماني
|328
|رأس الخيمة
|ميسون سيف محمد سعيد حارب المهيري
|329
|رأس الخيمة
|نواف عبدالله محمد الحيسوم
|330
|رأس الخيمة
|هزاع زيد محمد سعيد الشحي
|331
|رأس الخيمة
|هيثم سعيد عبيد راشد الغافري
|332
|رأس الخيمة
|وضاح سالم راشد عبيد المنصوري
|333
|رأس الخيمة
|ياسر سليمان سعيد التيخ الظهوري
|334
|رأس الخيمة
|ياسر علي راشد علي محمد بن شعوم الشحي
|335
|رأس الخيمة
|يوسف محفوظ علي بيبي الشحي
|336
|الفجيرة
|أحمد راشد حسن محمد اليماحي
|337
|الفجيرة
|أحمد راشد علي عبدالله الصريدي
|338
|الفجيرة
|أحمد محمد سعيد راشد الصريدي
|339
|الفجيرة
|احمد سعيد عبدالله الهامور اليماحي
|340
|الفجيرة
|احمد على حسن حمدان الحسانى
|341
|الفجيرة
|احمد محمد راشد على الظنحاني
|342
|الفجيرة
|بطي سهيل عبيد علي الحفيتي
|343
|الفجيرة
|خالد خليفه محمد عبدالله الحفيتي
|344
|الفجيرة
|خالد سالم سعيد راشد الزحمي
|345
|الفجيرة
|خالد عبدالله أحمد صلاح المدحاني
|346
|الفجيرة
|خالد عبدالله سليمان محمد الظنحاني
|347
|الفجيرة
|خالد علي محمد حسن الحفيتي
|348
|الفجيرة
|خلفان علي أحمد الحاج الحفيتي
|349
|الفجيرة
|راشد خلفان سالم على الكندي
|350
|الفجيرة
|سالم راشد عبدالله سالم الظنحاني
|351
|الفجيرة
|سالم محمد علي راشد الحفيتي
|352
|الفجيرة
|سعيد خلفان عبدالله علي اليماحي
|353
|الفجيرة
|سعيد راشد محمد النون الزيودي
|354
|الفجيرة
|سعيد محمد عبدالله خميس الزيودي
|355
|الفجيرة
|صابر حسن علي موسى
|356
|الفجيرة
|عبدالله خاتم عبدالله خاتم الكعبي
|357
|الفجيرة
|عبدالله سعيد أحمد عبدالله الحفيتي
|358
|الفجيرة
|عبدالله سعيد راشد سعيد الزحمي
|359
|الفجيرة
|عبدالله محمد عبيد محمد الظنحاني
|360
|الفجيرة
|علي محمد مصبح الشجاع الظنحاني
|361
|الفجيرة
|عيسى عبيد سيف سعيد المسماري
|362
|الفجيرة
|محمد أحمد سعيد أحمد الزيودي
|363
|الفجيرة
|محمد حسن محمد حسن الحفيتي
|364
|الفجيرة
|محمد سالم علي محمد الظاهري
|365
|الفجيرة
|محمد سعيد مبارك سعيد سالم مسباحي
|366
|الفجيرة
|محمد سيف محمد العطر الظنحاني
|367
|الفجيرة
|محمد علي سعيد خميس اليماحي
|368
|الفجيرة
|محمد ناصر احمد علي الصريدي
|369
|الفجيرة
|محمد يوسف محمد احمد الهاشمي
|370
|الفجيرة
|مريم راشد حسن راشد لوليد العبدولي
|371
|الفجيرة
|مصبح راشد مصبح خميس اليماحي
|372
|الفجيرة
|موزه محمد حمدان الهنداسي
|373
|الفجيرة
|هيثم حسن علي غلوم الدوسري
|374