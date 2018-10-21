520 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 50 مليون في “وادي العمردي”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 520 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 185 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضى بقيمة 108 مليون درهم و 168 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 190 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم فى منطقة وادي العمردي تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة الراشديه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها37 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 222 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 171 مليون درهم و 39 رهونات فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 115 مليون درهم وأخرى فى منطقة برج خليفة بقيمة 18 مليون درهم.

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