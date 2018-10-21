شاهد بالصور | تماثيل الشوارع الملونة في بوسطن

تحولت مدينة بوسطن الأمريكية إلى ما يشبه معرض فني مفتوح، بفضل فنان يسمى أوكودا سان ميجول الذي نصب عشرات التماثيل الملونة المذهلة في شوارع المدينة لتضفي عليها المزيد من الجمال.

وأوضح موقع “فوبيز” المهتم بالتصوير أن مشروع يحمل اسم “أير سي لاند Air Sea Land”، يجريه الفنان أوكودا سان ميجول، بإقامة العديد من التماثيل والنصب المذهلة في الأماكن والمباني حول المدينة.

ويقوم المشروع على إنشاء تماثيل لحيوانات ملونة في شوارع بوسطن، تقوم على مزج الفن المعاصر والجرافيك والتصميمات الغريبة، في تمازج مذهل.

يشير الموقع إلى أن هذه التماثيل والنصب باتت تغزو الشوارع وتعيد تعريف المجال العام بشكل مختلف في بوسطن.

هذه التماثيل والنصب ليس فقط لهدف التزيين أو الديكور، ولكن للتعبير عن التحية للحياة البرية للمنطقة، بداية من الآيل والسناجب والطيول المتنوعة، لذا فهو فن هادف يريد الفنان من خلاله التوعية بالطبيعة والحفاظ على الحياة البرية.

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