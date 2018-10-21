يوتيوب تدعم تصغير مشغل الفيديو عند التصفح على سطح المكتب

تعتبر ميزة تصغير مشغل الفيديو أثناء التصفح من المزايا المثيرة التي ظهرت على المواقع والمنصات الكبيرة، فبينما يستطيع المستخدم متابعة الفيديو سيكون بإمكانه أيضًا تصفح المحتوى الأخر في نفس الوقت. وقد شاهدنا هذه الميزة في البداية على الشبكة الروسية VK ثم فيسبوك، لكن اليوم تطل علينا منصة الفيديو الأولى يوتيوب بتقديم هذه الميزة.

وبالطبع هذه الميزة ستكون متاحة لمستخدمي متصفحات سطح المكتب، بحيث عند فتح فيديو معين ستظهر أيقونة المشغل المصغر أو mini player بجانب أيقونة اعدادات الفيديو، وبمجرد الضغط عليها سيتحول مشغل الفيديو الكبير إلى مربع صغير في أسفل الصفحة، ويمكن بذلك للمستخدم تصفح باقي الفيديوهات والمحتوى بشكل أفضل أثناء متابعة الفيديو أو الاستماع لمحتواه.

هذه الميزة ستكون مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن محتوى ويريدون الاستمرار بمتابعة الفيديو المشغل وقتها دون إيقافه أثناء البحث عن فيديو أخر.

اقرأ ايضا

التعليقات