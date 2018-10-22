مريض يتكلف 300 ألف للتعافي من عملية تقويم بـ 1000 درهم

حذر مركز العين لطب الأسنان التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من خطورة مراجعة أطباء الأسنان غير المختصين لإجراء عمليات التقويم المنتشرة حالياً من دون وجود حاجة طبية فعلية.

واستشهد مدير المركز الدكتور محمد محمود الشلبي بإحدى الحالات التي تابعها المركز، إذ اضطر أحد المراجعين لهذه الفئة من الأطباء إلى إجراء عملية تقويم بتكلفة بلغت نحو 1000 درهم، الأمر الذي اضطره لاحقاً لدفع تكلفة علاجية ناهزت 300 ألف درهم بهدف معالجة الأخطاء الطبية التي وقع فيها الطبيب أثناء إجراء العملية.

وأوضح الشلبي أن طبيب الأسنان غير المتخصص في عمليات التقويم بسبب نقص الخبرة والدراية الطبية لجأ إلى تركيب مطاط على الأسنان من الخارج من دون تثبيته بالـ «وايرز»، ما أدى إلى سوء حالة المريض وانتكاسة أسنانه التي خرج بعضها من العظام.

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