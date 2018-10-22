البنك المركزي يتوقع عودة الطلب على «القروض»

أظهر المسح الفصلي الذي يجريه المصرف المركزي عن زيادة في الطلب على قروض الشركات في جميع أنحاء الدولة خلال الربع الثالث من عام 2018، في حين تراجع الطلب على القروض الشخصية بشكل معتدل، ليعود مرة أخرى إلى المنطقة السالبة بعد انتعاشه في الربع السابق.

وتوقع «مسح ثقة الائتمان» أن يرتفع الطلب على كل من قروض الشركات والقروض الشخصية خلال الربع الرابع من العام الجاري وبالنسبة لقروض الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة، أشارت نتائج المسح إلى زيادة في الطلب على القروض في جميع المجالات، وبالنسبة لنوع القروض، كانت الزيادة الأكبر بين قروض الشركات الكبرى والشركات المحلية.

وبحسب الإمارة، أفاد المستجيبون زيادة الطلب في جميع أنحاء الدولة، ماعدا في الإمارات الشمالية فيما واصل الطلب الانتعاش في أبوظبي والذي بدأه في الربع السابق. ومن حيث التوقعات للربع المقبل، أبدوا تفاؤلهم بزيادة الطلب على قروض الأعمال.

وفيما يتعلق بالتوقعات للربع المقبل، توقع المشاركون زيادة الطلب على قروض الأعمال في جميع فئاته، وخصوصاً الشركات المحلية الكبيرة والشركات والمؤسسات التابعة للحكومة .

اقرأ ايضا

التعليقات