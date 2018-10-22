شاهد بالفيديو | طائرة حربية تحلق على ارتفاع منخفض

في مشهد مثير للغاية، رصد مقطع فيديو تحليق طائرتين أوكرانيتين هجوميتين من طراز “سو–25 إم1” على ارتفاع منخفض للغاية من الأرض، وانطلقت إحدى الطائرتين وهي تكاد تلامس مدرج الإقلاع.

ولم يُحدد مكان هذا التحليق الخطر، إلا أن وكالة أنباء “بلومبيوغ” رجحت أن المشاهد صُورت في قاعدة جوية للواء 25 في ميليتوبول بمنطقة زابوروجي، وذلك استنادا إلى وجود عدد من طائرات النقل طراز “إل–76”.

وكان مقطع فيديو قد أظهر في وقت سابق مشاهد مماثلة لطائرة من طراز “سو–25” وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية فوق ساحل بحر أزوف في المنطقة ذاتها.

اقرأ ايضا

التعليقات