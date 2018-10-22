985 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 25 مليون في “معيصم الأول”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 985 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 195 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضى بقيمة 88 مليون درهم و 176 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 209 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها19 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة فى الخيران الأولى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 688 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 569 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 119 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 200 مليون درهم وأخرى فى منطقة مردف بقيمة 137 مليون درهم.

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