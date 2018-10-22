بلدية أبوظبي توقع اتفاقية لإنشاء “بازار المفرق” بتكلفة 8 ملايين درهم

وقع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعلي محمد صادق البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة غنتوت اتفاقية شراكة تستهدف إنشاء “بازار المفرق” في منطقة المفرق الصناعية، حيث يأتي هذا المشروع ضمن إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وتوفير المرافق العامة التي تتناسب مع سمعة أبوظبي وسمتها الحضارية كمدينة عالمية متكاملة الخدمات.

من جانبه قال سيف بدر القبيسي عقب توقيع الاتفاقية: إن هذه الاتفاقية مع شركة غنتوت تأتي جزءا لا يتجزأ من سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها البلدية مع القطاع الخاص تنفيذا وتجسيدا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة التي تدعو باستمرار إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير أسباب السعادة لجميع السكان من خلال بناء وإنشاء المرافق الخدمية والترفيهية العصرية التي تعبر عن مكانة أبوظبي وترتيبها العالمي المتقدم كأفضل مكان للعيش والسعادة والاستقرار ومزاولة الأعمال.

وأضاف القبيسي أن البلدية حريصة على مد جسور التواصل والتعاون مع الشركات المهمة والكبيرة في وطننا وذلك بهدف تجسيد قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، ومبادرة شركة غنتوت تأتي ضمن هذا الإطار وتعبيرا عن التزامها بدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مشاريع تساعد في الارتقاء بجودة الحياة في أبوظبي وضواحيها.

وأكد أن الهدف الأساسي الذي يقوم عليه إنشاء (البازار) في المفرق وبعد النجاح الذي حققه سوق بازار مصفح هو مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين الغير المرخصين، وحماية المجتمع من آثارهم السلبية والصحية، حيث تسهم هذه الأسواق في القضاء على هذه الظاهرة في المنطقة، وتفتح مجالا واسعاً أمام أصحاب الحِرف من العمال والباعة الراغبين في ممارسة التجارة في استثمار هذه الأسواق، والاستفادة من خدماتها.

وأكد أن البلدية تراعي في إنشاء بازار المفرق بالتعاون مع شركة غنتوت أفضل معايير إنشاء البنية التحتية، إذ سيتم تزويده بشبكة صرف أمطار، وشبكة اتصالات، وشبكة مياه، وأعمدة إنارة صديقة للبيئة، ومواقف لسيارات للزوار، بالإضافة إلى مواقف لتنزيل البضائع، وممرات للمشاة والسيارات .

سوق بازار المفرق

على الصعيد ذاته أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن سوق البازار في المفرق يتوقع أن يتم إنجازه في نهاية العام الحالي 2018، ويتكلف إنشاء السوق 8 ملايين درهم، ويضم 480 منصة عرض يمكن استخدامها لعرض البضائع، وأماكن أخرى للمطاعم المتنقلة، وثلاجات لبيع اللحوم والأسماك المجمدة، وأماكن للحرفيين مثل الخياطين والرسامين والنحاتين.

وأشارت البلدية أن منصات البيع وأماكن العرض التي سيحتويها السوق ستقدم مجانا إلى الباعة الراغبين في مزاولة التجارة بشكل مشروع ومرخص، وذلك تعبيرا عن حرص البلدية على مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وتقديم بدائل وحلول مناسبة إليهم.

ونوهت البلدية أن السوق مزود بالعديد من المرافق الخدمية الملحقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مكتب لموظفي البلدية وإدارة السوق، مكتب للشرطة، مصلى للرجال و للنساء، دورات مياه للرجال و النساء.

غنتوت ودعم قيم ومبادرات المسؤولية المجتمعية

على الصعيد ذاته أكد علي محمد صادق البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة غنتوت أن الشركة تفخر بتوطيد علاقات الشراكة مع المؤسسات الكبيرة مثل بلدية مدينة أبوظبي، وترى في هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تتبناها الشركة فرصة سانحة تساهم في تعزيز دور الشركة في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم متطلبات التنمية الشاملة في أبوظبي، مضيفاً أن هذه المبادرة تعبر عن قيمنا وأخلاقنا، وولائنا للوطن، وإيماننا بأهمية تعاون القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير أسباب السعادة والرخاء والاستقرار لجميع السكان في بيئة نفخر بها وفي (أبوظبي) التي ننظر إليها كأجمل وأفضل مدن العالم وأكثرها رفاهية وخدمات وتطورا.

وأضاف البلوشي: ومن خلال هذه المبادرة، يمكن تحقيق فرصة تعزيز الشراكة والعمل جنباً إلى جنب لخدمة المجتمع المحلي من خلال التعاون في تطوير وتوفير المرافق المجتمعية وأيضا إبراز دور الشركة في تقديم الخدمات المختلفة إلى المجتمع.

وأشار أن شركة غنتوت أيضا تعمل على تعزيز الشراكة والعمل لخدمة المجتمع المحلي من خلال التعاون في تطوير منطقة المفرق الصناعية بإنشاء سوق بازار لسكان المنطقة وكذلك لإبراز دور شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة في تقديم خدمات إلى المجتمع في بيئة حضارية.

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