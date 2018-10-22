“الوطني للأرصاد” يطلق خدمة البحار لمستخدمي البحر ومرتاديه

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم موقع البحار ” http://albahar.ncm.ae ” لتقديم الخدمات الخاصة بتوقعات حالة البحر و تحذيراته .

يوفر الموقع – الذي يقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية – معلومات عن حالة البحر من خرائط تنبؤات النماذج العددية لفترة خمسة أيام تشمل الرياح واتجاهاتها وارتفاع الموج واتجاهه ودرجة حرارة البحر إضافة إلى التنبؤ بحالة البحر لثلاثة أيام في الخليج العربي و بحر عمان.

ويعرض الموقع كذلك تنبؤات النماذج العددية على شكل جداول ورسوم بيانية توضح ارتفاع الموج وسرعة واتجاه الرياح والحرارة والرطوبة، ويعرض أيضا معلومات المد و الجزر وحركة الشمس و القمر.

ويقدم الموقع معلومات الرصد البحري مثل رصدات المحطات البحرية والعوامات والمحطات الجوية ويشمل خرائط الرادار و الأقمار الاصطناعية التي يتم تحديثها كل ربع ساعة إلى جانب معلومات عن الأعاصير تضم خرائط الأعاصير في العالم حسب رصدها من المراكز الإقليمية العالمية، وتقارير و دراسات المركز الوطني للأرصاد الخاصة بأهم الأعاصير المدارية التي أثرت على الدولة و تقارير الفيديو التي أصدرها المركز أما بالنسبة للتحذيرات البحرية الحالية والمتوقعة فيعرضها الموقع في صورة خارطة توضح أماكن هذه التحذيرات وتوقيتاتها.

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