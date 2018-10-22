شاهد بالصور | مقهى لمحبي البوم في اليابان

يضم حي “أكيهابارا” النابض في طوكيو العديد من معارض الرسوم الهزلية ومتاجر الأجهزة الألكترونية وألعاب الفيديو وكذلك الروبوتات الكرتونية، لكن هذا الحي بات يضم شيئا آخر، يجذب الكثير من الجمهور وهو مقهى أكيبا فوكورو.

ففي شارع جانبي متواضع، بعيدا عن وميض مصابيح النيون في الشارع الرئيسي، تقع هذه المقهى الهادئة، ولكن على عكس غيرها من المقاهي، فزبائنها يحظون بفرصة استثنائية وهو اللعب والاستمتاع بالبوم.

تضم هذه المقهى 25 بومة متعددة الحجم والنوع، والتي تنظر بهدوء إلى زبائن هذه المقهى، وتتصرف جيدا دون أن تتسبب في مشكلات أو إزعاج لهم، وفق موقع “تايم ترافيل ترتول” المهتم بالسفر.

أكيبا فوكورو هي واحدة من العديد من المقاهي التي باتت تنتشر حول طوكيو، وتجعل من البوم جزء من محتواها، مستفيدة من تزايد ميل اليابانيين إلى “الاغتراب” أو التعرف على الكائنات الغريبة التي لا توجد في الأصل في بلدهم.

في السابق ظهرت مقاهي تضم قطط، وأخرى تضم زواحف، ولكن الآن تشكل البوم هي آخر ضيف لهذه المقاهي.

وخلال تناول المشروب، يمكن للزبائن اللعب مع هذه البوم، ومداعبتها، بل والتقاط الصور معها، دون أن يحدث إزعاج للزبائن الآخرين الموجودين.

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