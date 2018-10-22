دراسة أمريكية : 5 فوائد صحية لصلاة المسلمين

قالت دراسة أمريكية، إن الحركات الجسدية التي يؤديها المسلمون في صلواتهم الخمسة بصورة يومية، تقلل فرص ظهور آلام أسفل الظهر، إذا ما تم أداء الصلاة بشكل سليم.

وأشارت الدراسة، إلى أن صلاة المسلمين لا تقلل فقط من التوتر الجسدي، بل إن وضعية الركبة والظهر، في الركوع والسجود، تُشكل علاجًا طبيًا فعالًا.

واعتمدت الدراسة التي أُجريت بجامعة بينجهامتون في ولاية نيويورك الأمريكية، على نماذج بشرية، صُممت عبر الكمبيوتر، لرجال ونساء من الهند وأمريكا وآسيا؛ للتوصل إلى تأثير الصلاة على منطقة أسفل الظهر.

قال محمد خصاونة، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إنه يمكن النظر للحركات التي يؤديها المسلمون في الصلاة على أنها تشبه حركات اليوجا، أو تمارين العلاج الطبيعي، المستخدمة لعلاج آلام أسفل الظهر.

وأضاف: “تقضي الصلاة على الضغط البدني والقلق، وتُشير الأبحاث لأن طقوس الصلاة علاجًا فعالًا عند حدوث خلل في الجهاز العضلي لدى الإنسان”.

وأظهرت الدراسة، أن وضع السجود يُساعد في زيادة مرونة المفاصل .

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