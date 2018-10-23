شرطة عجمان تعلن ضبط عصابة أفريقية متورطة في سرقة ذهب من محل مجوهرات بالإمارة

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية من أربعة أشخاص قاموا بسرقة ذهب من أحد محلات الذهب في إمارة عجمان.

وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها سعادة المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان باستقبال قسم العمليات اتصالاً من أحد محلات الذهب يفيد بتعرضه للسرقة من قبل عدة أشخاص من الجنسية الإفريقية.

وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع، وبسؤال صاحب المحل أفاد بدخول مجموعة من الأشخاص من الجنسية الإفريقية إلى المحل وقاموا بتهديده وسرقة بعض المجوهرات وفروا هاربين، فقام الفريق بتمشيط المنطقة إلا أنه لم يتم العثور على أحد من المشتبه بهم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل ميداني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لكشف غموض تفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وبعد جهود حثيثة ومتواصلة في البحث والتحري وجمع المعلومات دلت التحريات بأن الأشخاص المشتبه بهم موجودون في إمارة رأس الخيمة في منطقة مأهولة بالسكان، ويقيمون في أحد البيوت المهجورة.

وبالتنسيق مع أفراد شرطة رأس الخيمة وباتخاذ الإجراءات وتمت مداهمة المكان وضبط المشتبه بهم، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية هم (أ.س.و) و (و.م) و (ف.ن.ع) و (س.أغ)، وبسؤالهم عن موضوع البلاغ أقروا بارتكاب الجريمة، فتم اخذ إفادتهم وأحيل المتهمون وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد المقدم أحمد سعيد النعيمي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لأفراد شرطة رأس الخيمة على تعاونه، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على أحد أو يرتكب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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