“طرق دبي” تبدأ تشغيل بوابة سالك جديدة على شارع الشيخ زايد

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الساعة 12 منتصف ليل اليوم في تشغيل بوابة جديدة للتعرفة المرورية “سالك” على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، بالقرب من محطة مترو “الطاقة” تضاف إلى 7 بوابات عاملة حاليا في مدينة دبي.

وتقع البوبة الجديدة على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، وتحديداً قبل تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس (التقاطع السابع)، وبتشغيلها سيرتفع عدد البوابات العاملة على شارع الشيخ زايد فحسب إلى 3 بوابات وتشمل قائمة البوابات الفاعلة حاليا للتعرفة المرورية “سالك”، بوابة الصفا (شارع الشيخ زايد)، وبوابة البرشاء (شارع الشيخ زايد)، وبوابة جسر القرهود (شارع الشيخ راشد)، إضافة إلى بوابة جسر آل مكتوم (شارع أم هرير)، وبوابتي الممزر شمالاً وجنوباً (شارع الاتحاد)، وبوابة نفق المطار (شارع بيروت).

وربطت هيئة الطرق في بيانها تشغيل البوابة الجديدة في منطقة جبل علي، بافتتاح مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل في والذي دخل الخدمة فعليا في 15 سبتمبر الماضي. وحددت الهيئة الهدف من تركيب بوابة سالك جبل علي، بإعادة توزيع الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، وتوجيه جزء من الحركة المرورية العابرة والقادمة من جبل علي باتجاه الشارقة، وجزء من الحركة المتجهة إلى جبل علي لاستخدام الطرق البديلة لتخفيف الضغط المروري على شارع الشيخ زايد ، حيث يتوقع أن تسهم البوابة الجديدة في خفض الحركة بنسبة 25%، كما ستسهم في تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي.

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