أبوظبي | متهم يرفض تدخل «قاضي الاستئناف» لمصالحة أخيه

في واقعة غريبة من نوعها ، حاول قاضي في محكمة استئناف أبوظبي إقناع خليجي متهم بضرب وسب أخيه بالصلح مع شقيقه بدلاً من استمرار محاكمته لكن المتهم رفض عرض القاضي بتسوية القضية ودياً .

وبحسب وقائع جلسة محكمة الاستئناف في أبوظبي التي عقدت أمس أنكر المتهم التهمة الأولى الموجهة في حقه وهي ضرب أخيه، فيما اعترف بالثانية وهي السب، ما دعا القاضي إلى تخييره بين إجراء صلح رسمي مع أخيه أو استكمال النظر في دعوى الاستئناف والحكم فيها.

وأوضح القاضي للمتهم أنه أمامه خيارين إما الصلح سواء بجلب أخيه «المجني عليه» للاعتراف بعملية الصلح أمام المحكمة أو إقامة محضر الصلح لدى كاتب العدل، أو الحكم في القضية.

لكن المتهم خيب أمل القاضي في طلبه واختار الاستمرار في القضية، فحجز القاضي القضية للنطق بالحكم بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

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