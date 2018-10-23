أسوس تكشف عن حاسوب مكتبي بميزة شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا

أعلنت شركة أسوس التايوانية عن أحدث أجهزة الحاسوب المكتبية Zen AiO 27 والذي يأتي بشكل متكامل وبتقنيات متقدمة، حيث أنه يأتي مدمج مع شاشة لمسية خاصة بقياس 27 بوصة وبدقة 4K، كما يجلب خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط بتقنية Qi.

وتقدم أسوس خاصية الشحن اللاسلكي في جهازها بحيث تتواجد في قاعدة الحاسوب وتساعد على إتاحة شحن الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي أثناء العمل عليه بكل سهولة.

ويحتوي Zen AiO 27 على معالج إنتل Core i7 الجيل الثامن “Core i7-8700T” بجانب معالج رسومات نيفيديا GTX 1050، وكذلك ذاكرة رام 16 جيجا بايت مع قرص تخزين 2 تيرا بايت بجانب سعة 512 جيجا بايت من ذاكرة PCIe SSD، وهو ما يجعله جهاز قوي المواصفات مقارنة مع الأجهزة المكتبية العادية المتوفرة في السوق.

وبالحديث عن المنافذ، فهوي يحتوي على منفذ النقل السريع Thunderbolt 3، بجانب 3 منافذ USB 3.1 عادية ومنفذ USB 2.0، ومنفذ انترنت، بالإضافة إلى منفذ HDMI لتصدير المحتوى وأخر لاستيراد المحتوى، الأمر الذي يعني إمكانية عرض بيانات الجهاز على شاشة أخرى في الوقت ذاته يمكن تحويل الجهاز لشاشة خارجية.

وتدعم أسوس جهازها بالمساعد الصوتي أليكسا من أمازون بالإضافة إلى كاميرات IR لدعم تقنية التعرف على الوجه Windows Hello الموجودة في نظام ويندوز 10.

يُذكر أن الجهاز متاح حاليًا للشراء وبسعر 1,999$.

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