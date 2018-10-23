شاهد بالصور | هادزا .. آخر قبيلة للصيد في تنزانيا

تعد قبيلة هادزا في تنزانيا آخر طائفة موجودة في هذه الدولة التي تقوم بالصيد عن طريق الرمي بالسهام.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية فإن هذه الطائفة تقيم بالقرب من بحيرة إياسي في وادي ريفت بتنزانيا، مشيرة إلى أنهم أحفاد للصيادين الأوائل في تنزانيا الذي يتخذون من صيد الطيور والحيوانات باستخدام القوس والسهم، كوسيلة للحصول على الطعام منذ آلاف السنين.

تشير الصحيفة إلى أن هادزا هي واحدة من التجمعات البشرية النادرة التي تتعايش على صيد الطيور والحيوانات، ولم تغير من طرق معيشتها كثيرا منذ آلاف السنين.

ووفقا لطرق صيدهم، فإن لكل أسرة لديها منطقتها الخاصة التي تصطاد فيها، وتعمل على تأمينها من الأطراف الأخرى.

ورصدت الصحيفة في مجموعة من الصور هذه الطائفة وطريقة معيشتها واعتمادها على الصيد.

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